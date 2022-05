Rodrigo Melo conquista vitória para Pindamonhangaba nas 100 Milhas Road Challenge

O ciclista Rodrigo Melo, da equipe de Pindamonhangaba (UniFunvic/Semelp/Gelog) venceu as 100 Milhas Road Challenge, prova disputada no domingo (29), em Pouso Alegre (MG).

A prova teve largada no Sest Senat de Pouso Alegre, com o pelotão percorrendo 160 km em um circuito de ida e volta pela rodovia Fernão Dias. Faltando 300 metros para a chegada, Didi, como é conhecido o ciclista de Pindamonhangaba no pelotão, vinha em uma fuga com outro ciclista e arrancou forte para cruzar a linha de chegada sozinho com o tempo de 3h41min54.

Além do campeão Rodrigo Melo, a equipe ainda contou com a participação na prova dos ciclistas Euller Magno e Flávio Santos, que fizeram um bom trabalho em prol da vitória do companheiro de equipe.

“É uma das maiores provas de estrada do Brasil, com 160 km. Foi um grande resultado para a nossa equipe e ainda uma preparação especial para o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada”, destacou o diretor Benedito Tadeu, o Kid, que comemorou o parabenizou o campeão pela vitória.

Antes de disputar o Brasileiro de Estrada, a equipe ainda terá como último desafio a disputada da 19ª Volta Ciclística de Goiás que será realizada entre os dias 8 e 12 de junho em Caldas Novas.

Patrocinadores: Prefeitura de Pindamonhangaba, Semelp (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba); UniFunvic – Centro Universitário, Grupo Gelog e King Sports.

Apoios: FastCycle, Meias Young, Géis Going, Logos Design, PortalR3 e Bike76.comwww.brasilprocycling.com

Ciclista Rodrigo Melo