Ferramentas de Business Intelligence podem ajudar empresas a atravessar cenário de pandemia

Automação de processos e maior autonomia do usuário fazem parte do futuro da área

Conceitos relacionados à modernização de processos, como Business Intelligence e Business Analytics, podem parecer muito abstratos, especialmente para os funcionários e colaboradores que nunca tiveram contato com esse tipo de tecnologia. Entretanto, apesar de parecer um sistema complexo e difícil de aprender, as ferramentas de integração de informações e automação têm crescido cada vez mais, e vem sendo incluídas no dia a dia das empresas.

Em momentos de crise, como o cenário de pandemia causado pelo novo coronavírus, a inteligência de negócios pode ser uma grande aliada dos procedimentos da empresa, permitindo mais assertividade nas decisões de negócio, tanto para a administração de dados entre os colaboradores, quanto para a criação de estratégias na distribuição de produtos e serviços para os clientes. Além disso, muitas empresas estão em um momento onde todo o seu corpo de colaboradores está trabalhando à distância, e incluir ferramentas que integram as informações é uma ótima maneira de impedir que a distância reduza a eficiência dos processos, que, no ambiente de escritório, teriam maior dinamismo.

Mas o que é Business Intelligence? Além das ferramentas em si, BI é uma maneira de agrupar e explorar informações para descobrir formas de torná-las úteis para o negócio, auxiliando na interpretação dos dados, encontrando benefícios ou possíveis riscos e criando previsões sobre o movimento de mercado e do público. A empresa pode ir além do BI tradicional e investir em Análises avançadas e intuitivas, com recursos ainda mais modernos e que permitem descobrir insights e padrões para análise de concorrentes, melhorar as estratégias de vendas e marketing e potencializar os resultados da empresa.

Dentro de BI, existe a categoria de ferramentas self-service, uma forma de autosserviço que permite aos usuários a manipulação e o gerenciamento de informação sem a necessidade de passar pelas mãos de um especialista de Tecnologia da Informação, deixando o processo mais dinâmico e intuitivo para quem precisa dos dados e permitindo que o profissional de TI concentre seus esforços no desenvolvimento de sistemas e em outros projetos, sem gastar tempo na análise dos dados. São várias as ferramentas de self-service de BI que podem ser usadas para transformar dados brutos em estratégia, como Power BI, Tableau, Qlik Sense e Domo, com diferentes graus de complexidade, geração de planilhas e relatórios para organização das informações, ajudando os analistas de dados e até os profissionais de outros setores a trabalharem sobre os números encontrados.

Ferramentas de BI para todos

Um dos maiores trunfos desse tipo de ferramenta é a possibilidade de integrar informações e dados de diferentes setores da empresa, para que todos possam acompanhar as mudanças e informações, além de ter um acesso mais dinâmico ao que está sendo compartilhado. Assim, é essencial que todos os funcionários tenham acesso a esse tipo de ferramenta, não devendo ficar limitada aos gestores, fazendo com que ela se torne natural e fundamental para o trabalho e tomada de decisões, bem como o acesso a leitura de planilhas de informação e editores de texto. Dessa forma, todos os colaboradores poderão compartilhar ideias e ajudar a refinar os procedimentos do dia a dia, pensando em como o BI pode elevar seu trabalho individual.

É de extrema importância que as empresas aproveitem as ferramentas modernas para análise e entendimento de dados. O mercado, que antes se baseava no processo de erros e acertos, hoje pede agilidade e segurança na tomada de decisões. Manter os colaboradores alinhados com as novidades da Transformação Digital torna as empresas mais dinâmicas e modernas; também é importante, por meio de treinamentos e capacitação, levar essa nova cultura para todos, pois junto com o acesso a informação, cresce também a agilidade e capacidade estratégica de integrar todas as áreas trazendo visibilidade e assertividade para todas as ações.

Foto:Divulgação