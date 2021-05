Cadeira gamer: veja como ela pode melhorar sua performance no trabalho

Aumente seu bem-estar e a qualidade de vida durante o home office

Com a popularização da modalidade de home office no Brasil, ter um espaço de trabalho que lhe traga conforto e comodidade é fundamental para ser mais produtivo. Assim, comprar uma cadeira gamer é uma das melhores dicas para se sentir menos cansado e não ficar com o corpo todo doído após um dia de trabalho.

Em 2020, segundo um levantamento da consultoria BTA, o home office se tornou o modelo padrão de trabalho de, pelo menos, 43% das empresas brasileiras. Esse dado reforça a necessidade de contar com equipamentos que ajudem na ergonomia e deixem o ambiente mais agradável, como uma cadeira gamer.

Apesar do nome se referir aos games, a cadeira gamer não é exclusiva para quem gosta de passar várias horas jogando na frente do computador.

Essas cadeiras foram desenvolvidas para quem precisa passar várias horas sentado durante o dia por conta do trabalho ou para a diversão. Portanto, elas servem para você, que busca mais comodidade no home office.

Com uma estrutura reforçada para evitar dores e retardar o cansaço, a cadeira gamer é uma excelente pedida para melhorar sua rotina de trabalho e também agregar visualmente ao ambiente.

Confira abaixo as principais vantagens de comprar uma cadeira gamer para o seu home office:

Melhora a ergonomia

É preciso redobrar a atenção com a saúde ao trabalhar em casa. Para não passar as horas de trabalho reclamando de dores, você precisa ter equipamentos que o ajudem a se manter confortável.

E a cadeira gamer é indispensável para isso! Os modelos são projetados para proteger nosso corpo, ajudando a corrigir nossa postura durante o trabalho e fazendo com que evitemos tensão e dores, que podem atrapalhar o desempenho no dia a dia.

O encosto das cadeiras gamers é desenhado com base na anatomia da coluna, com um formato levemente ondulado e mais alto em comparação com cadeiras normais de escritório. Assim, fica muito mais fácil manter uma postura correta e rechaçar dores nas costas e na lombar que podem surgir durante o trabalho.

Mais conforto

Projetada para nos ajudar a manter uma boa postura e com materiais que são resistentes e, ao mesmo tempo, confortáveis, a cadeira gamer é a melhor opção para encarar uma maratona de 6, 8 ou até mais horas de trabalho diário.

Dessa maneira, elas trazem mais conforto no dia a dia, evitando que a fadiga muscular chegue rapidamente e reflita em dores pelo corpo. Isso facilita a vida de quem precisa manter a concentração e realizar bastante tarefas de trabalho.

São ajustáveis

Dependendo do modelo de cadeira gamer, é possível ter diversas opções de ajustes. Em muitos modelos, a pessoa consegue fazer ajustes na inclinação do encosto, na altura ou no ângulo do apoio de braços.

O melhor é que, mesmo com ajustes, que variam conforme a pessoa, a cadeira gamer consegue manter o conforto em qualquer posição. E, claro, poder ajustar a cadeira para seu corpo também é uma grande vantagem desse equipamento.

Material de maior qualidade

As cadeiras gamers costumam ser produzidas com materiais de maior qualidade. A espuma das cadeiras é mais firme e o revestimento pode ser de couro ou de algum tecido confortável e resistente. Isso ajuda a evitar rasgos e marcas de uso.

A estrutura das cadeiras também é mais estável. Geralmente, as cadeiras comuns de escritório balançam bastante com o tempo de uso, o que não acontece com uma cadeira gamer. Além disso, alguns modelos são feitos com fibras mais leves, o que ajuda a melhorar a transpiração na hora do trabalho.

Design atrativo

Além de trazer conforto e melhorar a qualidade de vida, as cadeiras gamers são visualmente bonitas. Elas possuem um design diferenciado dos demais tipos de cadeiras, e isso chama bastante a atenção para o ambiente. Assim, o home office fica muito mais sofisticado com uma cadeira gamer.

Apesar de o preço ser mais elevado do que o das cadeiras convencionais de escritório, o investimento vale a pena. A compra de uma cadeira gamer se justifica porque, com a correria atual, é fundamental prezar pela saúde e bem-estar. Então, não tenha dúvidas de que uma cadeira gamer pode melhorar (e muito!) sua rotina de trabalho.