APP Vale abre inscrições para a primeira edição do Fest’UP Vale

O Festival Universitário de Propaganda inédito no Vale do Paraíba tem o objetivo de proporcionar oportunidades e aprendizado no setor publicitário para estudantes e profissionais da comunicação

A APP Vale do Paraíba (Associação de Profissionais de Propaganda) promove o “Fest’UP (Festival Universitário de Propaganda): o Epicentro da Publicidade e Comunicação”, principal encontro nacional dedicado à formação de conexões entre estudantes universitários e profissionais da área de publicidade e comunicação, e abre inscrições até o dia 29/11. Pela primeira vez, o evento chega à região do Vale do Paraíba, em Taubaté (SP), e será realizado dia 02/12, a partir das 8h, na Anhanguera Taubaté, localizada na Avenida Charles Schneider, número 585. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site.

Promovido há 34 anos pela APP Brasil, o “Fest’UP: O Epicentro da Publicidade e Comunicação” estreia no Vale do Paraíba e tem como foco “Comunicação, Negócios e Tecnologia”, oferecendo a estudantes e profissionais a oportunidade de se imergir em um dia intenso de aprendizado, discussões instigantes e insights que impulsionarão as carreiras dos universitários. Palestrantes de renome e figuras nacionais da propaganda e comunicação compartilharão experiências profissionais, juntamente com especialistas da região. Dentre eles estão Eduardo Simon (Agência Galeria), Carol Zaine (Vert Inteligência Digital), Marianna Bretz (Okre), Kaique Oliveira (Mobly), Michele Lourenço (ClickNOw), Chico Preto (CHICOOH+), Juliano Cortez (Publicis) e a creator Amanda Souza.

O propósito do Fest’UP Vale é moldar o futuro de profissionais de propaganda e comunicação na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Região Bragantina, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, abrangendo diversas disciplinas, como publicidade, marketing, gestão, audiovisual, jornalismo, tecnologia da informação, fotografia, entre outros.

Josué Brazil, diretor da APP Vale

Josué Brazil, diretor da APP Vale, destaca o ineditismo do evento na região do Vale do Paraíba e antecipa que o evento vai oferecer uma programação repleta de palestras inspiradoras, workshops de alto nível, competições criativas e painéis de discussão que impulsionarão a vida profissional dos participantes. “A cada ano, tenho participado do Fest’UP da APP Brasil e entendo que a capacitação que este evento promove é um pilar importantíssimo para a nossa indústria. Conseguir realizar esta edição na região do Vale do Paraíba e fazer esta troca entre profissionais locais e nacionais é um avanço da nossa regional. O Fest’UP Vale 2023 promete ser um marco na formação e desenvolvimento de novos profissionais da área de comunicação e promoverá oportunidades únicas de aprendizado e networking”, diz o diretor.

Para Josué Brazil, diretor da APP Vale, a capacitação profissional promovida pelo evento é fundamental para a indústria da comunicação – Foto: Divulgação

A programação do Fest’UP Vale inclui palestras sobre diversas áreas do ecossistema de comunicação. Os participantes terão a oportunidade de conhecer temas desde a força da TV regional, que contará com representantes de grandes emissoras locais, como Vanguarda, Band, SBT e Record, passando por dados, criatividade, marketing digital, propaganda, a força da mídia exterior e chegando a disciplinas mais recentes, como a de marketing de influência em relação ao universo dos creators e a publicidade.

O evento conta com o patrocínio da Faculdade Anhanguera Taubaté e das emissoras de televisão Band, RecordTV Litoral e Vale e Vanguarda (afiliada à Rede Globo).

Fest’UP

O Fest’UP (Festival Universitário de Propaganda), evento realizado pela APP há 34 anos, é o maior encontro nacional dedicado à formação e à criação de redes de contatos entre estudantes universitários e entusiastas da publicidade e comunicação. Imagine palestras inspiradoras, workshops de alto nível, competições criativas eletrizantes e painéis de discussão transformadores, tudo isso realizado nas melhores faculdades do segmento.

“Fest’UP (Festival Universitário de Propaganda): o Epicentro da Publicidade e Comunicação“

Data: 02/12

Horário: das 8h às 19h

Inscrições até dia 29/11: https://www.even3.com.br/festup-vale-23/

Local: Anhanguera Taubaté, localizada na Avenida Charles Schneider, número 585