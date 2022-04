Parque Estadual Carlos Botelho ganha 1.197 hectares de áreas florestais

Mata Nativa Br em ação inédita na iniciativa privada, doa ao Estado de São Paulo, a Fazenda Ribeirão da Serra; local composto por Mata Atlântica, será usado para compor a Reserva Legal de propriedades rurais com déficit de vegetação nativa.

A Mata Nativa Br, empresa especializada no mercado de preservação, em uma ação inédita na iniciativa privada, fez a doação de uma área de 1.197 hectares de floresta para a ampliação do Parque Estadual Carlos Botelho, que abrange partes dos municípios de Capão Bonito, São Miguel Arcanjo e Sete Barras na região sudeste do Estado de São Paulo.

A Fazenda Ribeirão da Serra está inserida na Área de Proteção Ambiental da Serra do Mar, contígua à porção sul do parque. Ela é composta por Mata Atlântica, um dos biomas de maior diversidade biológica do planeta, considerado um “hotspot” mundial de biodiversidade em função das ameaças incidentes e por configurar prioridade para conservação ambiental.

Na área foram identificadas 171 espécies arbóreas e arbustivas pertencentes a 45 famílias botânicas diferentes, 57 espécies herbáceas pertencentes a 27 famílias diferentes e, das 79 espécies de mamíferos com ocorrência registrada no Parque, 12 foram encontradas na Fazenda. Entre os animais estão macaco-prego, anta e onça pintada.

Com a incorporação, a área do Parque Estadual de Carlos Botelho passa a somar um total de 38.841,39 hectares.

Em prol da sustentabilidade

A Fazenda Ribeirão da Serra foi adquirida em 2012, com intuito de compor áreas de Reserva Legal de propriedades rurais, dentro do mesmo bioma, através de procedimento de compensação ambiental, fechando com isso, um ciclo sustentável.

Então, em 2015, com a promulgação da Lei Estadual nº 15.684/15 e a abertura de Cotas de Reserva Ambiental, surgiu a possibilidade de doação da propriedade ao Parque Estadual Carlos Botelho para sua ampliação.

Parque Estadual Carlos Botelho

“Com a doação da fazenda para o Parque Estadual Carlos Botelho, ganha o meio ambiente, com a ampliação de uma importante Unidade de Conservação e surge para os proprietários rurais, a possibilidade de compor sua área de Reserva Legal, dentro de um Parque Estadual” afirma CEO da Mata Nativa Br, José Augusto de Sousa Junior.

CEO da Mata Nativa Br, José Augusto de Sousa Junior-Foto:Divulgação

O processo inédito de doação da Fazenda Ribeirão da Serra, que foi analisada pela Fundação Florestal do Estado de São Paulo, consolida o compromisso da Mata Nativa Br, reconhecida por sua experiente equipe técnica com intensa vontade de criar projetos florestais sustentáveis. São mais de duas décadas de história de sólida evolução, com impactos positivos para o setor ambiental.