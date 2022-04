Fundhas inicia comemoração dos 35 anos com exposição itinerante

A comemoração pelos 35 anos de existência da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) começou neste final de semana com a abertura de uma exposição itinerante no Vale Sul Shopping.

Ela será levada depois para o Centervale Shopping (dias 16 e 17), Shopping Jardim Oriente (dias 23 e 24) e sede da Fundhas (dia 28), onde haverá uma programação especial de aniversário.

A mostra reúne painéis com fotos e informações que contam um pouco da história e o trabalho da instituição, que é mantida pela Prefeitura de São José e tem 17 unidades em todas as regiões da cidade.

As atividades da Fundhas são gratuitas e voltadas à cidadania, empreendedorismo, tecnologia e esportes, com foco no desenvolvimento social e profissional.

Em 2021, atendeu cerca de 25 mil pessoas, a maioria crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, contando com a colaboração de 640 funcionários.

Programação

A programação de aniversário será concentrada nos dias 28 e 30, com atividades civis, lúdicas e culturais:

Dia 28 (quinta-feira) – Sede da Fundhas

8h30: Hasteamento de bandeiras

9h: Apresentação de vídeo, Banda da Fundhas e entrega de pin

Dia 28 (quinta-feira) – Unidades externas da Fundhas

9h: Atividades lúdicas e almoço especial

Dia 30 (sábado) – Teatro Municipal

19h: Fundhas Inconcert 35 anos – Luzes da Ribalta e Duo Carol e Claudio Capucho

Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza)

Rua Santarém, 560 – Parque Industrial

(12) 3932-0533 – www.fundhas.org.br

Exposição itinerante foi aberta no sábado e será montada em outros dois shoppings – Foto: Divulgação