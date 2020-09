Startup SO+MA, em parceria com o Grupo HEINEKEN, inaugura novos espaços de incentivo à reciclagem em Salvador

O Programa SO+MA Vantagens, patrocinado pelo Grupo HEINEKEN no Brasil, segunda maior cervejaria do país, em parceria com a prefeitura de Salvador, anuncia a expansão do Programa SO+MA Vantagens na cidade. A iniciativa, que já conta com duas unidades e mais de 2.000 famílias participantes, terá sua presença ampliada na capital baiana com a instalação de mais 10 casas até fevereiro de 2021 em diversos bairros.

A parceria público-privada é inédita e a SO+MA, a primeira fintech do país a unir benefícios reais a atitudes socioambientais, tem como base de seu projeto a ciência comportamental para promover a Economia Circular na prática. A expansão do projeto também chega em um momento de atenção às discussões ainda mais relevantes para a sociedade devido à pandemia, como saúde pública, desigualdade social, educação e até mesmo sobre a importância da destinação correta de resíduos, além, é claro, das mudanças em importantes instrumentos de política pública para o desenvolvimento com novo marco legal do saneamento e também o Planares, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, fundamentais para gestão ambiental urbana que se faz ainda mais relevante nesta nova realidade.

“O Grupo HEINEKEN está inovando no investimento em uma iniciativa com cunho social porque entende e acredita na importância deste programa como uma solução não só para os resíduos sólidos da cidade, como também uma contribuição para diminuir a desigualdade social. É gerando oportunidades e capacitando a população das comunidades que vamos alcançar a transformação social e contribuir para mudar a realidade de Salvador, quarta maior cidade do Brasil e umas das 40 do mundo que fazem parte do Grupo C40, e que estão adotando ações climáticas relevantes para um futuro mais sustentável”, afirma Ornella Vilardo, Gerente de Sustentabilidade do Grupo HEINEKEN no Brasil.

A SO+MA Vantagens atua como um programa de incentivo totalmente gratuito em que as pessoas cadastradas pontuam de acordo com o material reciclável entregue, como garrafas PET, latas de alumínio, plástico, ferro, papel, papelão, vidro e óleo usado. Os participantes acumulam os pontos e estes podem ser trocados por diversos serviços, a exemplo de cursos profissionalizantes, exames médicos, alimentação básica e produtos de higiene, oferecidos por mais de 18 parceiros.

“Queremos estimular novos comportamentos e mostrar que as boas atitudes geram impacto positivo e oportunidades, como se capacitar, por exemplo. E um hábito fundamental que necessitamos criar é o da reciclagem”, comenta Claudia Pires, fundadora da SO+MA.

Considerando as primeiras instalações do programa em 2019, em apenas duas localidades, a aderência do público foi satisfatória e os resultados expressivos. Até o momento foram mais de 155 mil quilos de resíduos desviados do aterro e encaminhados corretamente para reciclagem. Além disso, a iniciativa resultou em muitos outros impactos ambientais positivos, como:

545.567,75 litros de água que deixaram de ser contaminados com a entrega de 2.368 litros de óleo.

de água que deixaram de ser contaminados com a entrega de 2.368 litros de óleo. Economia de 873,67 Kwh de energia, o suficiente para abastecer 26.004 famílias por dia.

de energia, o suficiente para abastecer famílias por dia. Preservação de 922 árvores.

árvores. Economia de 098.406,56 litros de água, o suficiente para abastecer 6.102 pessoas por um dia.

litros de água, o suficiente para abastecer pessoas por um dia. Redução da emissão de CO2 em 064,75 quilos, compensando a emissão diária de 95.589 pessoas.

O programa SO+MA Vantagens é o único da cidade de Salvador habilitado para receber material em vidro. Este é, inclusive, um dos resíduos mais recebidos e direcionados para a Indústria Vidreira do Nordeste (IVN), localizada em Estância, no Estado de Sergipe, outra inovação implantada na cidade, que somando diferentes atores e fechou todo o ciclo desta cadeia. A iniciativa recolhe ainda papel e papelão, embalagem cartonada, garrafa pet, plástico, sucata, óleo de cozinha, alumínio, eletrodomésticos e computadores.

A expansão do Programa SO+MA Vantagens resulta também no desenvolvimento social das comunidades e da região, uma vez que os esforços feitos pela população na reciclagem de lixo se transformam em benefícios que favorecem os moradores e os parceiros locais. Atualmente, já são 2.000 famílias cadastradas no sistema e, com a expansão, o número deve subir para 15.000 e até o final de 2021 com mais de 1.330.000 mil quilos (1.330 tons) de resíduos recebidos.

“Enxergamos no programa, desde o seu início, o potencial de endereçar diversas necessidades do município, combinando questões ambientais e sociais numa única proposta. Os resíduos têm relação direta com a saúde ambiental e da sociedade, isto ficou ainda mais evidente durante o período de pandemia que vivemos. Queremos ser um exemplo pioneiro de parceria público-privada aos demais municípios, trabalhando com impacto social, inovação e dados rastreáveis, para medirmos os nossos avanços”, comenta João Resch, titular da SECIS.

Para se cadastrar no Programa SO+MA Vantagens em Salvador, os interessados podem acessar o site www.somavantagens.com.br ou irem a um dos seguintes pontos de recebimento quando estes retornarem a operação (fechadas em função da pandemia): Praça da Revolução, Periperi, e Praça João Martins e Paripe (data de reabertura e horários de funcionamento serão publicados no site).

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas micro cervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau e KirinIchiban. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa.

Para saber sobre o SO+MA, acesse www.somosasoma.com.br

Imagem de Alexander Antropov por Pixabay