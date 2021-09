Aparelho de barbear: como escolher?

Chegou o momento de adquirir um aparelho de barbear novo, mas não sabe como escolher? Confira 4 dicas imperdíveis!

Esteja você comprando o seu primeiro barbeador elétrico ou substituindo um modelo mais antigo, navegar entre a vasta gama de marcas e modelos disponíveis pode gerar dúvidas.

No mercado, existem marcas qualificadas — e familiares — que entregam performance e um aparelho com funcionalidades diversas. Por outro, empresas novas que trazem o custo benefício como principal foco. De qualquer maneira, é imprescindível buscar sempre por descontos em produtos.

A Black Friday, inclusive, é um ótimo momento para adquirir um aparelho de barbear. Durante a data, várias marcas e e-commerces parceiros lançam promoções que podem levar os produtos à metade do preço praticado no resto do ano. Ou seja, a dica é ficar de olho para ter um aparelho pelo menor valor possível.

Mesmo com a enorme gama de produtos, acredite, é possível chegar naquele ideal para as suas necessidades. Pensando nisso, apresentaremos 4 dicas para você considerar. Vamos lá?

1. Marca

Existem várias marcas importantes no mercado de aparelhos barbear elétricos, como Philips, Braun, Panasonic e Remington, para citar as mais conhecidas. Quando se trata de barbear algo tão valioso quanto o seu rosto, sempre recomendamos escolher uma marca confiável e de boa reputação.

Os homens geralmente dão preferência a uma marca em vez de outra e isso se dá, principalmente, ao gosto pessoal. Mas geralmente, quando se trata de barbeadores rotativos, a Philips é líder de mercado, enquanto o Braun é o principal aparelho para os barbeadores de folha metálica.

2. Carregamento

Os barbeadores elétricos podem ser alimentados por rede elétrica, bateria ou recarregáveis ​​e a opção que você escolher provavelmente dependerá do seu estilo de vida.

Os recarregáveis, por exemplo, tornam-se ideais para uso em ocasiões rápidas, proporcionando flexibilidade e conveniência para se barbear em qualquer lugar e a qualquer hora.

No entanto, a vida útil da bateria pode se tornar um obstáculo se ela precisar ser recarregada com muita frequência. Existem vários barbeadores de viagem operados por bateria no mercado. Eles são ótimos para uso ocasional, mas não são econômicos para um barbear mais regular, pois a troca de bateria precisa ser feita com frequência.

3. Molhado Ou Seco

Outra decisão importante é barbear a úmido versus barbear a seco. O barbear a seco é super rápido e limpo, muitos homens preferem a velocidade e a conveniência de um barbeador elétrico a seco.

Além do uso a seco, alguns barbeadores elétricos também podem ser usados ​​úmidos, com um gel ou espuma de barbear, que oferece o melhor dos dois mundos. Alguns podem até ser usados no o chuveiro, embora não seja recomendável molhá-los completamente.

Leia sempre as instruções do fabricante antes de molhar a sua máquina de barbear, uma vez que nem todas são adequadas para esse uso.

Limpeza manual x limpeza automática

A limpeza é um componente vital da rotina de manutenção e cuidados com o barbeador elétrico. Você deve limpá-lo após cada utilização. Se você fizer isso regularmente, é um trabalho rápido, mas alguns homens simplesmente não têm tempo ou inclinação para tal.

Os modelos mais avançados de máquina de barbear vêm com suas próprias estações de limpeza e carregamento embutidas para que eles possam ser limpos. Basta encaixar o barbeador na unidade de base e deixá-la fazer a mágica.

Esta é uma forma descomplicada de manter a sua máquina de barbear limpa e higienizada. Tudo o que você precisa fazer é completar o reservatório da base com o fluido de limpeza ou substituir os cartuchos de limpeza periodicamente. Portanto, há um custo adicional.