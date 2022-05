Remédios que interrompem a gravidez: Saiba quais evitar

Remédios que interrompem a gravidez: Confiram quais devem ser evitados durante a gestação, a fim de evitar quaisquer complicações que possam afetar o desenvolvimento fetal e saúde da gestante!

A maioria das mulheres toma algum tipo de substância ou medicamento durante a gravidez, às vezes sem perceber o potencial de dano.

Drogas ou medicamentos tomados pela mãe podem atravessar a placenta e atingir o feto em desenvolvimento. Os possíveis efeitos podem incluir atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, defeitos congênitos, aborto espontâneo e natimorto. Por isso, medicações como Misoprostol – Cytotec que eram utilizados para fins obstétricos, foram regulamentados no país e somente os hospitais podem comprar e indicar o tratamento com o mesmo.

Além disso, medicações simples utilizadas no dia a dia para dor de cabeça, por exemplo, também devem ser utilizadas com cautela durante a gravidez.

Sempre informe as medicações que estão sendo utilizadas

Você deve sempre informar ao seu médico, enfermeira e farmacêutico uma lista completa de todos os medicamentos que você toma ou tomou recentemente, incluindo:

Medicamentos prescritos

Medicamentos de venda livre

Suplementos nutricionais (como vitaminas)

Terapias complementares (como fitoterapia).

Você também deve informar seu médico se você fuma, bebe álcool ou usa drogas ilegais, mesmo que você as tome apenas ocasionalmente ou socialmente.

Efeitos de medicamentos, drogas ou substâncias durante a gravidez

Geralmente uma droga, substância ou medicamento pode causar danos como:

Interferindo no desenvolvimento fetal normal

Danificando os órgãos do bebê

Danificando a placenta e colocando a vida do bebê em risco

Aumentando o risco de aborto

Trazendo trabalho de parto prematuro.

O potencial de danos à gravidez e ao feto depende de uma série de fatores, incluindo:

O tipo de droga ou medicamento tomado

Como o medicamento ou medicamento é tomado

O tamanho da dose

Com que frequência é tomado

Se o medicamento é usado sozinho ou em combinação com outros medicamentos ou medicamentos

A resposta individual do bebê à droga ou medicação

A idade gestacional do bebê

Outros fatores, como saúde materna e dieta.

Remédios que interrompem a gravidez e causam danos ao desenvolvimento fetal:

A regra sobre tomar medicamentos durante a gravidez é simples: sempre pergunte ao seu médico primeiro. Isso inclui perguntas sobre medicamentos prescritos e vendidos sem receita. Você definitivamente não deve tomar alguns medicamentos. Para outros – as bandeiras amarelas – seu médico pode precisar pesar os riscos e benefícios para você e seu bebê. Aqui está um guia básico:

Aspirina – a menos que especificamente prescrito pelo seu médico

Ibuprofeno (Motrin, Advil).

Ervas, minerais, aminoácidos e vitaminas regulares sem orientação médica.

Isotretinoína (anteriormente vendida como Accutane, agora Absorica, Amnesteem, Claravis, Myorisan, Zenatane) usada para acne.

Talidomida (Talomid) usada para um tipo de doença de pele e mieloma múltiplo.

Pergunte ao seu médico:

Certos antidepressivos

Lítio para transtorno bipolar

Fenitoína ( Dilantin ) para convulsões

Certas quimioterapias contra o câncer

Fluconazol ( Diflucan ) para infecções fúngicas

Albuterol ( Ventolin ) para asma.

