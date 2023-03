Look com Body: 5 opções incríveis para variar no estilo

Looks versáteis e que caem como uma luva em diferentes ocasiões

O body é uma das peças com maior número de adeptas, principalmente na época do verão. Afinal, ele é versátil e serve como parte de cima nas produções de estilos variados e até para looks na praia.

Pensando em uma proposta para o dia a dia, assim como as blusas, croppeds e camisetas, os bodies também contam com diferentes recortes, shapes e moods, para ninguém ficar de fora. Além disso, o body combina com outras peças como calças, shorts e saias. Confira algumas dicas de looks para explorar com body!

Body jeans

Estamos falando de um dos tecidos mais amados e, pensando nisso, ele não poderia ficar de fora. Já que a ideia é montar um visual que realce a beleza da mulher, a dica é investir em um body e short com o mesmo tecido. Por outro lado, se a ideia é deixar a produção menos monocromática, a melhor opção é usar um body estampado na composição.

Body Estampado

O body estampado é uma peça que oferece uma série de possibilidades para quem usa. Por exemplo, o body de oncinha com calça jeans, short e saia é uma excelente produção.

Já o modelo com mangas cavadas e calça jeans permite compor um look que cai como uma luva para fazer aquele programa legal com os amigos.

Outono/Inverno

Para os dias que estejam com temperaturas mais brandas, a melhor opção é o body de manga longa. Para uma ocasião mais sofisticada, o ideal é optar por peças com mangas mais rendadas. Combine o item com uma calça de alfaiataria e salto alto se a ideia é ter um visual mais bonito, cheio de estilo, para que você possa esbanjar confiança onde estiver.

Tenha atenção com a cor

Se a ideia é trazer um efeito mais natural, passando a ideia de uma silhueta mais alta, vale combinar a mesma tonalidade da peça na parte inferior. Os modelos com cores mais fortes, como o vermelho e o rosa, combinam body com a mesma cor na parte inferior. As versões mais vibrantes ganham ainda mais relevância, principalmente quando conectadas com um neutro e jeans.

Trabalho

O body pode ser usado no ambiente funcional nos dias quentes e naqueles com temperaturas mais amenas. A orientação é combiná-los com peças mais sóbrias e formais, como alfaiataria, blazers, casacos, sandálias de salto ou sapatilhas.