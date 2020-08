Viapol faz doação de manta impermeabilizante em prédios da APAE de Caçapava

Para as obras de reformas da cobertura de dois edifícios da associação foram doados cerca de 800m² de manta asfáltica com acabamento em alumínio

A Viapol, referência nacional no desenvolvimento de soluções técnicas com produtos químicos para construção civil, está engajada em mais uma ação de solidariedade. A companhia doou a manta asfáltica para a impermeabilização dos telhados da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçapava (APAE). Para a realização das obras, foram disponibilizados 800m² do produto com acabamento em alumínio. com acabamento em alumínio.

O prédio da APAE tinha telhas antigas, já comprometidas e apresentando infiltrações. Com esses problemas, o Diretor Financeiro e de Patrimônio da Associação, Marcos Antônio Ferreira, procurou ajuda na Viapol, que aceitou apoiar a comunidade nessa obra urgente e necessária para a segurança dos frequentadores da APAE.

Comemorando 50 anos em 2020, a associação filantrópica sem fins lucrativos atua nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa, entre outros. O prédio que está em reforma recebe cerca de 200 alunos, são dois pavilhões com refeitório, banheiros e cerca dez salas de aulas ao todo.

Foto:Divulgação

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçapava (APAE)

“O trabalho que a APAE realiza na cidade é muito importante para a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla. Os prédios e instalações precisam estar em boas condições para receber e auxiliar essas pessoas com conforto. Nas vistorias realizadas no local foram detectados vários vazamentos tradicionais de coberturas trincadas e antigas”, diz Ariovaldo José Torelli, Diretor Executivo da Viapol. “Em parceria com um ex-colaborador nosso, combinamos de doar os produtos e prestar todo o suporte na aplicação da manta asfáltica. O trabalho será feito de modo voluntário pelo próprio ex-funcionário da Viapol”, afirma.

Boas iniciativas

Desde o início da pandemia, para atender à necessidade de insumos de saúde no interior de São Paulo, no mês de abril, a Viapol entrou na corrente das boas iniciativas para ajudar instituições dessa região e utilizou matérias-primas de processos rotineiros de sua fábrica em Caçapava para produzir álcool 70%. Os produtos foram doados para a Fundação de Saúde e Assistência do Município (FUSAM) de Caçapava, que administra inúmeros postos de saúde, além do Pronto Socorro Municipal e da Santa Casa. Também foram doadas máscaras especiais PFF2 (equivalentes à N95) e 1.000 luvas descartáveis, para procedimentos não cirúrgicos.

Em julho, a Viapol também participou da reforma dos pisos da UTI do Hospital Municipal de Caçapava, com a doação e aplicação do produto Flowshield SL, um revestimento epóxi autonivelante de fácil limpeza.

A Viapol é referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para todas as necessidades da construção civil. A empresa é uma das maiores indústrias de soluções químicas para o setor na América Latina. Fundada em 1990, tem um portfólio com mais de 900 itens direcionados a proteção, conservação e valorização de obras, além de suprir demandas da indústria de transformação. Os produtos são desenvolvidos para atender com eficiência a todas as etapas de um empreendimento, da fundação ao acabamento. Oferece soluções para Edificação, Infraestrutura, Saneamento Básico, Obra Industrial, Aditivos para Concreto e Argamassa, Construção Geral, Impermeabilizantes, Insumos Industriais, Madeiras e Pisos Industriais.

Foto:Divulgação

A Viapol tem sede instalada na cidade de Caçapava-SP, onde possui um parque fabril de 100 mil metros quadrados de área construída, considerado o maior do setor em toda a América Latina, além de uma filial na cidade de Candeias-BA, com produção e distribuição para as regiões Norte e Nordeste do país, um Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes-PE e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP). São mais de 400 colaboradores e 150 representantes comerciais atuantes em todas as regiões do Brasil. Para saber mais acesse o site www.viapol.com.br