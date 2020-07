72% dos entrevistados afirmaram preferir uma conferência presencial a virtualCARLOS EDUARDO VEIGA

Recentemente, a PromoLeaf , uma varejista on-line de produtos promocionais, lançou uma pesquisa nacional, revelando uma preferência esmagadora por eventos presenciais em vez de eventos virtuais. A pesquisa foi conduzida para o PromoLeaf pela Censuswide, com 1.008 entrevistados nos Estados Unidos que participaram de uma conferência F2F e uma conferência virtual, de acordo com Carlos Eduardo Veiga.

Os principais resultados incluem:

Os entrevistados pagariam mais por eventos presenciais e 80% estariam dispostos a pagar US $ 200 ou menos por uma conferência virtual.

82% acreditam que uma conferência virtual deve durar menos de 2 horas, enquanto apenas 51% acreditam que conferências presenciais devem ter menos de 2 horas.

46% disseram que as conferências virtuais devem ser ao vivo e bidirecionais, e 38% adicionais disseram que prefeririam que as conferências virtuais fossem ao vivo e gravadas para visualização posterior.

Desafios das conferências virtuais

Enquanto muitas empresas vêem vantagens de conferências virtuais, existem alguns desafios que ainda precisam ser superados, conforme Carlos Eduardo Veiga.

O participante não pode “ver” o valor de uma conferência on-line versus a realizada pessoalmente. 35% disseram que pagariam menos de US $ 100 por uma conferência virtual.

Eles também podem não entender os custos envolvidos na hospedagem de uma conferência virtual.

Os participantes podem assistir a conferências on-line semelhantes aos seminários on-line “gratuitos” e esperar que sejam “vendidos” algo on-line, em vez de obter um benefício real.

Muitos preferem a capacidade de conectar-se em conferências presenciais que não ocorrem na maioria dos ambientes virtuais.

A disposição para pagar pode ser superada com clareza sobre o objetivo da conferência e seus benefícios. “Quando empresas, e não organizadores de eventos, estão usando eventos on-line para liderar a captura, também não pagarei por isso”, diz Adam Parry, editor da Event Industry News e co-fundador da Event Tech Live . Isso exige que os organizadores de eventos virtuais sejam muito claros sobre o objetivo de seu evento.

O futuro das conferências virtuais versus presenciais

À luz de eventos recentes, as conferências virtuais podem ser mais viáveis ​​a curto prazo. De acordo com Carlos Eduardo Veiga, os organizadores do evento pessoalmente podem aprender com eles.

As conferências virtuais devem ser breves e objetivas. 82% preferem conferências com menos de 2 horas, mas mesmo 51% preferem conferências presenciais mais concisas com menos de 2 horas.

39% dos pesquisados ​​consideram que as conferências virtuais devem ter componentes ao vivo e gravados. Isso também pode se traduzir em eventos presenciais com componentes virtuais.

Tempo é tudo. As conferências de quarta-feira são as mais populares (34%), e a maioria prefere as conferências da manhã, especialmente naquelas com mais de 35 anos, e quase ninguém era a favor das conferências noturnas.

Enquanto o espaço para os dois tipos de conferências ainda está evoluindo, o desejo de eventos pessoais parece estar aqui para ficar, como nos mostra Carlos Eduardo Veiga.

