O que é assistência técnica autorizada?

Uma assistência técnica LG tem o objetivo de consertar seu produto seja ele qual for e para isso existem duas categorias de assistência, a especializada e a autorizada. A assistência autorizada, conhecida também como credencial é aquela ligada diretamente ao fabricante do produto e com isso utiliza apenas de peças originais. Ambas devem prestar o suporte técnico necessário para atender as necessidades de todos os clientes e realizar o conserto do produto.

A autorizada atende o cliente no prazo de garantia do produto ou garantia contratual. É ideal realizar pesquisas para encontrar a que irá melhor resolver o problema e que a localidade seja próximo de sua residência.

Quais cuidados tomar com minha lava e seca LG?

Realizar a limpeza completa da lava e seca, limpar o duto, filtro e gaveta do dispenser são algumas dicas que devem ser tomadas para adquirir um cuidado maior com seu eletrodoméstico. Tomar cuidado com a quantidade de produto colocado ao lavar a roupa é muito importante, além de manter sua lava e seca sempre nivelada para evitar que a máquina vibre excessivamente e possa causar algum dano.

Essas dicas dão uma visão maior sobre como cuidar e dar uma durabilidade maior ao seu eletrodoméstico que apesar de ter uma vida útil de anos com o seu cuidado pode auxiliar ainda mais e evita que ela tenha qualquer problema antes do prazo. E se mesmo tomando todos os cuidados necessários sua lava e seca precisar de alguma manutenção é ideal que você procure por uma boa assistência técnica que irá suprir suas necessidades como cliente.

Por que procurar por uma assistência técnica autorizada LG para realizar reparo em sua lava e seca?

Quando você busca por algum reparo de um equipamento eletrodoméstico é normal procurar por alguém que já tem conhecimento daquele produto e possivelmente do defeito que ele está apresentando. Uma assistência técnica autorizada irá buscar a fundo qual será a manutenção da lava e seca LG necessária e irá entender do que estão consertando, assim avaliando todas as possibilidades e realizando todos os testes necessários.

A Eletrotec é uma assistência técnica que está no mercado há mais de 20 anos e realiza a manutenção de sua lava e seca, com taxa zero de reclamações e um atendimento de excelência, as 9 unidades espalhadas pelo Brasil estão dispostas a auxiliar no conserto solicitado. Eles não cobram taxa de visita e oferecem a opção de pagamento facilitado, auxiliando ainda mais na sua escolha.

Imagem de Steve Buissinne por Pixabay