Xiaomi destaca Mi Note 10 ao Brasil, com a melhor câmera do Brasil

O smartphone premium apresenta 5 câmeras com 108 MP

O Mi Note 10, da marca Xiaomi, apresenta a primeira configuração com cinco câmeras e 108MP do mundo, garantindo a melhor experiência fotográfica do mercado. O aparelho será comercializado, a partir 18 de dezembro, nas lojas físicas da marca, localizadas nos shoppings Ibirapuera e Center Norte, em São Paulo, em seu canal oficial de e-commerce e, com exclusividade, nas lojas da Vivo em São Paulo. A partir do dia 20, o modelo estará disponível nas demais lojas físicas e também na Loja Online da operadora, que oferece frete grátis. Com a ação, a Vivo se torna a primeira operadora de telecom a comercializar o modelo da fabricante chinesa no Brasil.]

É penta. O Mi Note 10 conta com uma lente grande angular de 108MP, duas teleobjetivas de 5MP e 12MP, uma lente ultragrande angular de 20MP e uma lente macro, que juntas proporcionam infinitas possibilidades de produção das melhores fotos. A câmera principal de 108MP coloca a fotografia móvel em um nível superior, pois apresenta sensor Samsung ISOCELL Bright HMX, com a mais alta resolução de qualquer smartphone do mercado – 12032 x 9024. Pela primeira vez, a câmera de 108MP pode produzir impressões em outdoor de até 4,24 metros de altura.

O dispositivo oferece um sensor de imagem grande de 1 / 1,33”, para capturar mais detalhes em condições de pouca luz, enquanto o estabilizador de quatro eixos permite maior clareza e nitidez para suas fotos. Para os entusiastas por fotografias que costumam produzir fotos retrato com aparência mais natural serão surpreendidos com a lente telefoto de 12MP 2x de 12MP a 50 mm de distância focal, uma das distâncias focais mais populares entre os fotógrafos profissionais de retratos.

A lente telefoto de 5MP 5x também é capaz de aplicar o zoom híbrido de 10x e zoom digital de 50x para completar a faixa de zoom épica. Além disso, a lente está equipada com estabilizador e uma abertura f/ 2.0 para melhores imagens em ambientes com baixa iluminação.

O ângulo ultra-amplo de 20MP permite que o usuário capture paisagens diferenciadas e fotos de grandes grupos sem a necessidade de cortar pessoas, enquanto a lente macro oferece foco automático para imagens em close.

O Mi Note 10 também oferece a tecnologia de vídeo ShootSteady para uma experiência de vídeo suave e estável, além de vídeos em câmera lenta de 960 quadros por segundo e vídeo 4K com ângulo de visão ampliado. Os usuários podem aproveitar o modo Vlog para criar facilmente vídeos com qualidade profissional, com sete presets diferentes.

Além da poderosa configuração com 5 câmeras traseira, o novo smartphone possui uma câmera frontal de 32 MP, que oferece embelezamento por AI, selfies de retrato de AI, detecção de cena de AI e desbloqueio de rosto de AI, selfie de panorama e a função palm shutter.

Design moderno e épico. O Mi Note 10 possui display AMOLED curvado em 3D de 6,47”. A tela de ponta a ponta oferece molduras mais finas para uma experiência mais imersiva, enquanto a taxa de contraste permite pretos mais profundos e maior fidelidade de cores. O Mi Note 10 conta com sensor óptico de impressão digital na tela, com uma área de detecção de impressão digital 10% maior que responde sob luz forte, condições de frio e dedos secos.

Na parte traseira, o smartphone é envolvido em vidro curvo 3D, o que proporciona melhor aderência e sensação durante a utilização. Na frente e verso do aparelho é composto por Corning® Gorilla® Glass 5, garantindo maior resistência a arranhões e a eventuais quedas no dia a dia.

Bateria para toda a jornada. O Mi Note 10 apresenta bateria de 5260 mAh de longa duração, suportando carga rápida de 30W, podendo permanecer carregado por até dois dias. O aparelho também utiliza o processador Qualcomm® SnapdragonTM 730G.

Xiaomi

O consumidor poderá encontrar a novidade em três diferentes cores: Midnight Black (preto), Aurora Green (verde) e Glacier White (branco).

Mi Note 10

Exclusividade. O Mi Note 10 já está disponível nas1lojas físicas e online da Vivo, que oferece frete gratuito e entrega em até três dias úteis para capitais e, até seis dias úteis – após faturamento – para demais cidades. Para mais detalhes sobre ofertas e condições, basta acessar: www.vivo.com.br

¹ Disponibilidade do Xiaomi Mi Note 10 nas lojas físicas da Vivo no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Pará, Rio Grande do Norte, Bahia e no Distrito Federal.

Mi Note 10 versão Aurora Green Xiaomi Brasil

Grupo DL

O Grupo DL abrange áreas de negócios nos mercados de eletrônicos, informática, gamer, acessórios e de serviços, a partir da fabricação de produtos de alta tecnologia e ótimo custo-benefício para o consumidor brasileiro. Fundada em 2004, a empresa possui fábrica instalada em Santa Rita do Sapucaí-MG, cidade conhecida como Vale da Eletrônica, além de ser um dos principais polos de tecnologia do Brasil. A DL, uma das marcas do Grupo, é a maior fabricante de tablets do país e comercializa diversas linhas de produtos em todos os grandes varejos nacionais.