Almir Sater encanta público no Revelando em São José dos Campos 

Na noite desta quinta-feira, dia 26 de outubro o cantor Almir Sater encantou o público com sucessos que marcaram a sua trajetória no Revelando SP em São José dos Campos.

Revelando SP, maior festival de divulgação e fortalecimento de culturas tradicionais paulistas, programa promovido pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Em São José dos Campos, que volta a sediar o evento após sete anos, o Revelando SP conta com correalização da Prefeitura de São José dos Campos e gestão e produção da Associação Paulista Amigos da Arte, em parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O festival acontece entre 26 e 29 de outubro (quinta a domingo) no Parque da Cidade, das 10h às 22h.

Durante quatro dias, o Revelando SP recebe 162 participantes, sendo 65 de artesanato, 49 de culinária e 48 de manifestações artísticas, com uma amostra do melhor da produção cultural das tradições paulistas. Esses participantes representam 131 municípios do estado, dando uma dimensão da diversidade e riqueza cultural da região. O festival mobiliza ainda uma quantidade expressiva de trabalhadores indiretos. Só para a montagem de sua estrutura no Parque da Cidade estão envolvidos cerca de 200 profissionais.

Nos demais dias o Revelando SP terá ainda shows de outros grandes nomes da música nacionais: Marcelo Jeneci, As Marcianas, Fernanda Costa, Orquestra Joseense e Renato Teixeira.

Confira abaixo tudo o que o Revelando SP oferecerá no Parque da Cidade entre quinta e domingo, separado por cada município representado no festival:

Culinária

Batatais – Cachaça João Roberto

Bragança Paulista – Linguiça bragantina com polenta crocante

Caçapava – Doce Maria Rapadura e suco Zé Taiada

Cajamar – Doces tradicionais de culinária caipira

Cananéia – Peixe defumado

Capão Bonito – Paçoca de carne tropeira

Caraguatatuba – Comida caiçara

Cruzeiro – Arroz vermelho com suan

Guararema – Rancho Galinhada de São Longuinho e Alambique do Décio

Guaratinguetá – Afogado com feijão tropeiro

Guarulhos – Rancho Tachos do Olímpio

Itapetininga – Bolinho de frango

Itapira – Doces caseiros

Itapirapuã Paulista – Compotas e doces cristalizados

Jacupiranga – Farinha de mandioca artesanal

Jambeiro – Feijão tropeiro com torresmo e Alambique Bom Jardim

Joanópolis – Comida do lobisomem

Monteiro Lobato – Geleias artesanais e Rancho Pé da Serra

Nazaré Paulista – Afogadão

Novo Horizonte – Cachaça artesanal

Palmital – Doces cristalizados e compotas

Paraibuna – Rancho Chão Caipira

Pedra Bela – Comidas típicas de milho verde, canjiquinha e virado de banana

Pindamonhangaba – Bolinho caipira e bolinho de mandioca

Redenção da Serra – Carne na lata e Rancho da Vaca Atolada

Ribeirão Grande – Rojão do balaio, bolinho capotado e delícias do milho

Ribeirão Pires – Produtos à base do cambuci

São João da Boa Vista – Doce de leite com marolo

São José dos Campos – Rancho do Torresmo e Rancho da Just

São Paulo – Doces caseiros

Sarapuí – Vinhedos Divina Essência

Silveiras – Farofa de içá

Socorro – Produtos naturais e artesanais

Tarumã – Tradições caipiras e Fazenda Esmeralda

Taubaté – Comida caipira

Tremembé – Roupa velha

Vargem Grande Paulista – Maravilhas do Milho

Artesanato

Américo Brasiliense – Brinquedos em madeira

Apiaí – Artesanato em argila e cerâmica

Areias – Escultura e pintura em pássaros

Avaí – Artesanato indígena

Bananal – Artesanato em crochê

Barra Bonita – Tapete em tear

Bom Sucesso de Itararé – Artesanato em barro

Cajati – Esculturas em madeira

Campinas – Artesanato em palha de milho

Caraguatatuba – Rabecas caiçaras artesanais, cerâmica tradicional, trançado em fibra de coqueiro e artesanato em escamas de peixe

Carapicuíba – Arte em ferro

Eldorado – Artesanato quilombola

Embu das Artes – Bolsas em couro

Guapiara – Artesanato em fibras naturais

Guararema – Produtos em madeira

Guaratinguetá – Artesanato em fibras naturais

Guarulhos – Artesanato indígena Pankararu e Pankararé

Itaquaquecetuba – Artesanato Kaimbé e Kariú

Itararé – Arte sacra em palha de milho e artesanato em miniatura com cascas

Jacareí – Terços naturais

Jaú – Macramê

Lagoinha – Artesanato em argila

Lorena – Bordado e crochê

Mauá – Artesanato cigano

Miracatu – Artesanato indígena Djaiko-aty

Monteiro Lobato – Artesanato em fibra de taboa

Ourinhos – Arte em fios

Paraibuna – Artesanato em taboa e artesanato tradicional

Pedra Bela – Tecelagem no tear, tecelagem em fios de algodão e em lã de carneiro

Peruíbe – Artesanato indígena Tupi-guarani

Pindamonhangaba – Arte sacra

Piracaia – Artesanato em madeira

Pirapora do Bom Jesus – Arte sacra

Potim – Artesanato em fibra de taboa

Presidente Epitácio – Entalhe em madeira

Presidente Prudente – Bordados tradicionais

Queluz – Artesanato em taboa

Registro – Entalhes e esculturas em madeira, miniaturas e artesanato em palmeira de brejaúva e jupati

Salesópolis – Artesanato em madeira

Salto de Pirapora – Arte em fibra de taboa

Santana de Parnaíba – Entalhe em madeira

São José dos Campos – Bordados, facas artesanais e arte em cerâmica

São Sebastião – Arte em fibras naturais

Silveiras – Arte em madeira

Sorocaba – Tecelagem manual

Taubaté – Artesanato em argila

Ubatuba – Entalhe em madeira e artesanato indígena Tupi-guarani e Guarani Mbya

Votorantim – Arte santeira e arte em argila

Manifestações culturais tradicionais

Apiaí – A Dança do Barro

Araçatuba – Grupo de Catira Araçatuba

Atibaia – Congada Verde de Atibaia e Congada Azul de Atibaia

Cananéia – Coral Mborai Nhembojera “Nascer dos Cantos”

Cunha – Congada de São Benedito

Florínia – Folia Santos de Reis de Florínia

Guaratinguetá – Associação Cultural de Congada e Moçambique Vermelho e Branco de São Benedito de Guaratinguetá

Guarujá – Reisado Sergipano e Bumba Meu Boi Guarujá

Indaiatuba – Jongo Filhos da Semente

Itaberá – Orquestra de Viola e Violão de Itaberá

Itanhaém – Dança e Música da Tradição Cigana

Itaoca – Trança Fitas de Itaoca, Fandango de Tamancos e Ivan da Viola

Itapira – Congada Mineira de Itapira

Jacareí – Folia de Reis Filhos do Oriente

Lagoinha – Grupo Orgulho Caipira

Mauá – Conexão Cultural Cigana

Mogi das Cruzes – Congada de São Benedito do Conjunto Sto. Angelo

Mongaguá – Coral Mborai Marã’eyn – Aldeia Cerro Korá

Monteiro Lobato – Bonecos Pereirões e Batuque Tião Munheca

Osasco – Orquestra de Violeiros de Osasco

Paraibuna – Batalhão de Moçambique São Benedito e Nossa Senhora do Rosário do Alferes Bento

Piquete – Jongo de Piquete e Edson Taioba – Exposição Tropeira

Piracaia – Congada Verde Periquitos de Piracaia e Congada Branca Marinheiros de Piracaia

Porto Feliz – Grupo Cururueiros de Araritaguaba

Praia Grande – Roberto Petrovich

Queluz – Corporação Musical Lyra Queluzense

Santana de Parnaíba – Grito da Noite e Grupo Treze de Maio – Samba do Cururuquara

São José dos Campos – Jongo Mistura da Raça, Grupo Calango do Vale e Folia de Reis Estrela de Belém

São Luiz do Paraitinga – Matheus e Vinícios, Mestre Reno Martins e Cia. de São Benedito dos Mestres de Catuçaba

São Vicente – Coral Nhanderu Rembiguai

Taubaté – Cia de Moçambique do Parque Bandeirantes, Congada São Benedito do Alto do Cristo e Moçambique do Parque São Cristóvão

Torrinha – Bonecos Gigantes de Torrinha

Tremembé – Congada São Benedito do Erê

Votorantim – Grupo de Viola Caipira São Gonçalo de Votorantim

Programação de shows do Revelando SP

26/10 (quinta-feira)

19h30 Almir Sater

27/10 (sexta-feira)

19h30 Marcelo Jeneci

28/10 (sábado)

16h As Marcianas

19h30 Fernanda Costa

29/10 (domingo)

11h Orquestra Joseense, com o violeiro Ivan Vilela

18h Renato Teixeira

Revelando SP – São José dos Campos

26 a 29 de outubro (quinta a domingo) das 10h às 22h

Parque da Cidade (Parque Municipal Roberto Burle Marx)

Av. Olivo Gomes, 100, Santana – São José dos Campos

Entrada gratuita

