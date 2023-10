Angra recebe fãs, convidados e imprensa para audição exclusiva do álbum “Cycles of Pain”

Evento contou com a presença de Vanessa Moreno, Angel Sberse, Juliana D’Agostini e outros colaboradores do projeto que será lançado no dia 03 de novembro

A banda de metal brasileira, Angra, reuniu fãs, convidados e imprensa para uma audição exclusiva do álbum, “Cycles of Pain”, que será lançado mundialmente no dia 03 de novembro. O evento ocorreu na School of Rock, no Jardins, em São Paulo, na última quinta-feira, 26 de outubro. Durante a noite, os músicos Rafael Bittencourt (guitarra), Felipe Andreoli (baixo), Fabio Lione (vocal), Marcelo Barbosa (guitarra) e Bruno Valverde (bateria) apresentaram faixa a faixa do álbum, compartilhando detalhes e respondendo a perguntas dos presentes.

Durante a audição, o vocalista Fabio Lione expressou seu profundo envolvimento com o projeto, destacando a faixa “Faithless Sanctuary”. “Eu sou o italiano com a alma mais brasileira que existe. Essa música mostra que a brasilidade do Angra está mais viva do que nunca. É uma verdadeira viagem”, disse o artista italiano.

Outro momento marcante da noite foi a revelação do próximo single do álbum, “Vida Seca”, que conta com a participação de Lenine. Felipe Andreoli, baixista da banda, falou sobre a escolha:

“O nome do Lenine já vem flutuando no nosso imaginário há anos como um cara que a gente gostaria de chamar para uma participação, mas a gente procura ser muito coerente para que essa participação realmente faça sentido com a música, para que ela seja primeiro artística e depois, como consequência, ajude a promover o trabalho”, explicou o baixista. “Ele interpretou com muita verdade e trouxe para música o que ela precisava”, complementou.

O álbum “Cycles of Pain” é marcado por uma série de colaborações especiais que elevam o trabalho a um novo patamar. Entre os convidados estava Vanessa Moreno, uma talentosa cantora que participou da faixa “Tide Of Changes – Part II” e que se apresentará no show de lançamento do álbum no Tokio Marine Hall no próximo dia 03 de novembro.

A cantora norte-americana Amanda Somerville completa a lista de participações do álbum em um dueto com Fabio Lione inspirado em O Fantasma da Ópera. “O personagem do Fábio é o assassino de sua amada e a Amanda é o espírito da amada nesse diálogo em que ele tenta uma reconciliação com a própria culpa e esse espírito atormentando ele”, explicou Rafael Bittencourt durante o evento.

Leo Liberti, o diretor dos videoclipes de “Ride in the Storm”, “Tide of Changes” e “Gods Of The World”, e Juliana D’Agostini, pianista que contribuiu para a faixa “Tears of Blood”, também estavam presentes. Outros colaboradores do álbum, como os artistas Marcello Pompeu, May Puertas, Angel Sberse, Karina Menasce, Turi, Bruno Alves, Guga Machado, e amigos, como Prika Amaral (banda Nervosa), também prestigiaram o evento.

A audição proporcionou uma visão única dos bastidores da criação do álbum, revelando as histórias por trás das faixas e o espírito colaborativo que impulsionou o projeto. Rafael Bittencourt, membro fundador do Angra, enfatizou a sinergia da banda, afirmando que acredita que os membros vivem o auge de suas carreiras como músicos. Essa harmonia e criatividade resultaram em um trabalho musicalmente rico e significativo.

“Cycles of Pain” mergulha nas experiências pessoais dos membros da banda, explorando temas profundos e emocionais. A gravação ocorreu nos estúdios Sonastério, em Belo Horizonte, e no Elephant Office, na região de Florianópolis. O álbum conta com a produção, mixagem e masterização de Dennis Ward, um nome familiar que trabalhou em álbuns clássicos do Angra, como “Rebirth” e “Temple of Shadows”.

A capa do disco, inspirada em experimentos com a Inteligência Artificial e na história da própria banda, foi finalizada por Eric Pasqua, e o layout ficou a cargo de Jonathan Canuto.

