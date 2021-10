Publicado edital de concurso público da Câmara com 25 vagas para técnico legislativo

Inscrições estarão abertas de 26 de outubro a 24 de novembro; prova será aplicada pela Vunesp

A Câmara de São José dos Campos vai realizar concurso público para preencher 25 vagas no cargo de técnico legislativo. Duas dessas vagas (5%) são reservadas a pessoas com deficiência, mediante inscrição específica e apresentação de laudo médico.

Para concorrer é preciso ser brasileiro, ter ensino médio completo e no mínimo 18 anos, estar quite com a Justiça Eleitoral e CPF regularizado na Receita Federal.

Vunesp

A inscrição deverá ser efetuada das 10h de 26 de outubro às 23h59min do dia 24 de novembro, exclusivamente pela internet no site www.vunesp.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 56,50.

Câmara de São José dos Campos

A organização e aplicação das provas, objetiva e de redação, prevista para a tarde de 23 de janeiro, em São José dos Campos, está a cargo da Fundação Vunesp. Confira no edital o conteúdo programático em língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, atualidades e conhecimentos específicos.

A jornada de trabalho de 40 horas semanais poderá ser cumprida em horário diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e/ou feriados.

A remuneração é de R$ 3.861 e os benefícios incluem auxílio alimentação – (lei 4.580/94), vale-transporte (lei 3.109/86), seguro de vida em grupo (lei 3.561/89), reembolso parcial de plano de saúde (lei 8.974/13), reembolso parcial para graduação e pós-graduação (lei complementar 626/2019 e gratificação para filhos menores (lei 5.506/99).

Técnico legislativo

Entre as atribuições do técnico legislativo estão: executar atividades administrativas, levantamento de dados, elaboração de relatórios, análise e acompanhamento de documentos, podendo atuar no suporte a áreas de controle processual, gestão de pessoas, material, patrimônio, orçamento e finanças, jurídica, arquivo e atendimento ao público, além de eventual condução de veículos.