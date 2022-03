CAMPNEUS INAUGURA SUA 1ª LOJA DA NOVA GERAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

O Pirelli Performance Center oferece uma experiência aprimorada de centros automotivos, marcando o processo de transformação da rede

Nesta semana, a Campneus apresentou sua nova geração de lojas para a cidade de São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo. A unidade do Pirelli Performance Center, localizada na Rua Bacabal nº 100 no Parque Industrial, traz uma nova experiência com centros automotivos, apresentando o que há de mais moderno em serviços, além de uma vasta gama de produtos, com o objetivo de oferecer uma experiência ainda mais satisfatória ao cliente. Isso, é claro, com os predicados de quem está no mercado por cerca de 70 anos, atuando em mais de 90 munícipios em 16 estados do Brasil.

A inauguração da nova unidade de São José dos Campos faz parte do projeto de transformação da Campneus, anunciado para o Brasil no início do segundo semestre de 2021, que tem como objetivo adequar a rede às profundas mudanças do mercado, em que se destacam as novas tecnologias e os novos hábitos de consumo. Esse processo de transformação, que começou no ano de 2019, por meio de um alinhamento global, foi iniciado pela matriz da Pirelli em Milão, na Itália.

Pirelli Performance Center

A nova unidade do Pirelli Performance Center em São José dos Campos oferece aos clientes da região diversas opções de pneus Pirelli para carro, incluindo os últimos lançamentos: CINTURATO P7, SCORPION, SCORPION HT e a tecnologia SEAL INSIDE, que permite que o veículo continue rodando e evita a perda de pressão de ar dos pneus em casos de perfurações por um objeto de até 4mm de diâmetro localizado na banda de rodagem. Além disso, há opções também para a compra de pneus de moto, com o novo DIABLO ROSSO IV sendo o grande destaque para os amantes das duas rodas.

Há também uma oferta completa de serviços para os amantes de carros, como troca de óleo, alinhamento, balanceamento e cuidados gerais com amortecedores, freios e suspensão. Além de outras comodidades como: agendamento com hora marcada, serviço de leva e traz e um atendimento exclusivo para empresas através de um gestor de conta da Campneus. Os serviços são feitos respeitando todas as medidas preventivas no combate à COVID-19.

Campneus

Endereço: Rua Bacabal, 100 – Parque Industrial, São José dos Campos

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 8h às 18h e Sábado das 8h às 14h

Telefone: (12) 3308-4718

