Alinhado à tendência do mercado nacional, rede de supermercados lança vinhos de marca própria

Os produtos de marca própria ganham cada vez mais espaço no mercado, por oferecer a combinação preferida dos consumidores: qualidade e preços mais baixos.

Se antes, os produtos de marca própria eram mais comuns em itens básicos do dia a dia, hoje a tendência são produtos premiums. A Rede Máximo de Supermercados é pioneira nesse segmento e, após lançar um chocolate gourmet de marca própria produzido em Campos do Jordão, apresenta 4 rótulos de vinhos premium de marca própria produzidos em parceria com o Vinho 22, no formato de colaboração.

O lançamento será nesta quinta-feira (8) das 18h às 22h na unidade do Urbanova do Supermercado. No evento, os clientes poderão degustar os 4 tipos de vinho e saborear acompanhamentos como queijos, aperitivos e chocolates premium da marca própria do Supermercado.

Até chegar ao lançamento, a diretoria da rede de supermercados realizou diversos estudos e pesquisas a fim de encontrar um produto que realmente surpreendesse os clientes e foi na Serra Gaúcha, que o grupo escolheu a vinícola, na cidade de Guaporé/RS.

Em breve, estarão disponíveis aos clientes da Rede Máximo de Supermercados 4 tipos de vinhos Cedro: Rosé, Merlot, Caberbet Sauvignon e Chardonnay com o valor de R$ 69,90. “A qualidade é inquestionável. Uma curiosidade sobre o processo de estudo para o lançamento é que realizamos um teste às cegas com sommeliers para identificar quanto eles pagariam por cada vinho. O valor ficou entre R$ 119,00 a R$ 139,00, bem acima do valor que iremos comercializar. Nós acreditamos no potencial de marca própria premium para levar qualidade com preço melhor para o cliente”, revelou Daniel Khouri, diretor da rede.

Sobre a marca: O nome Cedro foi escolhido para o rótulo dos vinhos, pois a família fundadora do Máximo é libanesa, e o cedro está presente na bandeira do país. “Os cedros primeiro crescem pra baixo, formando raízes bem fundas, para depois crescer para cima e se tornar uma das árvores mais resistentes e longevas que existem. Essa foi a ideia por trás do vinho cedro: pesquisar de forma bem aprofundada as vinícolas e métodos de produção antes de lançar um produto que tem a qualidade garantida”, explicou Daniel.

Nos primeiros 30 dias após o lançamento, os vinhos terão preço promocional de R$64,90 pelo MaxClube – um clube de benefícios do supermercado. Para se cadastrar no clube basta informar o atendente do caixa o nome do cliente, telefone e email.

Rede Máximo de Supermercados

Sobre a Rede Máximo de Supermercados: A rede tem 22 anos e conta com 8 lojas no Vale do Paraíba, sendo 3 em São José dos Campos, com previsão de inauguração de uma nova loja no bairro Putim, ainda neste semestre. As lojas possuem 750 funcionários diretos e recebem, em média, 500.000 visitas por mês.

Lançamento Vinhos Cedro

Dia 08 de fevereiro, das 18h às 22h

Supermercado Máximo – Unidade Urbanova

Avenida Papa João Paulo II, 250 – São José dos Campos.

Evento aberto aos clientes, com entrada gratuita.