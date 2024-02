Projetos que oferecem incentivos e bônus em criptos: grandes oportunidades

Há uma considerável gama de projetos nos quais a participação dos usuários permite, entre outras coisas, construir uma blockchain melhor para todos, além de monetização e incentivos.

Melhores Projetos que Oferecem Incentivos e Bônus em Criptos

Plataformas como a 777Bet trazem atenção das pessoas para as diversas oportunidades que o mercado de criptomoedas oferece para os usuários. Trata-se de um ecossistema bastante prolífico de projetos, que muitas vezes oferecem benefícios, bônus e prêmios para as pessoas que os procuram como investimentos.

O avanço da web3 ou web 3.0 têm um papel central quanto a isso. Cabe relembrar que web3 é um termo geral usado para tecnologias como a blockchain, que descentralizam a propriedade e o controle de dados na internet. Com múltiplas aplicabilidades — cada vez mais numerosas — essa tecnologia é central quando falamos de criptomoedas.

A oferta de bônus e incentivos para usuários é considerada fundamental para o bom funcionamento dessa rede descentralizada. Entende-se que somente por esse caminho é possível que participantes ofereçam serviços de qualidade e com o nível de credibilidade e segurança necessários para o seu bom funcionamento. Por isso que na web3 aparecem inúmeros projetos nesse sentido, oferecendo bônus e incentivos diversos.

A participação de usuários na web3 é fundamental na validação e manutenção das criptomoedas, mas ela vai muito além. Há vários protocolos de web3 que oferecem recompensas a usuários sempre que aderem a iniciativas que gerem valor no ecossistema. Isso pode acontecer de várias formas, desde o desenvolvimento de produtos e iniciativas, até o fato de ceder espaço em seu disco físico para armazenamento de dados.

Assim, existem muitos projetos que oferecem recompensas e bônus. Vamos falar de alguns deles, dando alguns indicativos dos melhores projetos.

Projetos que ajudam na construção da blockchain e oferecem incentivos

Existem vários projetos que permitem a participação de qualquer pessoa e possibilitam ganhos muito interessantes no mundo das criptomoedas. Isso sem contar que a participação nesses projetos permite que cada usuário possa contribuir para a construção de uma rede mais segura e com mais recursos para todos, beneficiando toda a blockchain.

Um projeto interessante nesse sentido é o Hivemapper. Trata-se de um projeto ousado, que visa construir uma plataforma de geolocalização alternativa às mais comuns no mercado, como o Google Maps e o Waze.

O projeto funciona e beneficia quem quer colaborar com ele da seguinte maneira: cidadãos e cidadãs do mundo todo disponibilizam seus carros, nos quais serão colocadas câmeras que irão registrar seus trajetos e caminhos para a construção de um mapa. Na medida em que o mapa é construído, essas pessoas são recompensadas com HONEY, token nativo da Hivemapper.

A adesão é relativamente simples. Basta entrar no site do projeto e adquirir a dashcam do projeto. O custo, até a redação deste artigo, era de US$449.00. Uma vez adquirido o equipamento, basta instalá-lo no veículo, conectá-lo a um aplicativo que pode ser baixado no celular e rodar normalmente, contribuindo para o projeto e recebendo o incentivo financeiro.

Alternativa ao Foursquare que oferece incentivos

Sobretudo nos anos 2000 e 2010 com o avanço das redes sociais, tornou-se bastante comum o hábito de se fazer o check-in em seus locais favoritos, publicando comentários e avaliações sobre eles, ajudando-os em seu marketing. Agora, um projeto chamado Superlocal oferece a possibilidade de se fazer a mesma coisa sendo recompensado pelo token LOCAL, nativo da plataforma.

Como demos a entender acima, o Superlocal pretende concorrer com um aplicativo bastante comum no check-in em locais de quaisquer cidades do mundo, o Foursquare. Dessa forma, para participar e obter o incentivo, basta tirar fotos e fazer check-in no aplicativo.

Mas é necessário ter uma atenção importante porque as fotos e o check-in passam por triagens, que são feitas com base em critérios estéticos e técnicos que são explicados no aplicativo da iniciativa.

Incentivo para distribuição de internet ao longo alcance

Há uma iniciativa que permite ganhar dinheiro apenas instalando um hotspot em sua propriedade para distribuir internet de longo alcance. Trata-se de projeto da Helium, que monetiza quem instala distribuidores para que qualquer pessoa possa se conectar através da Helium LongFi.

Para participar, é necessário comprar um hotspot e colocá-lo em funcionamento. Ou seja, aderir a esse projeto, que foi lançado em 2020, é bem simples. Eles custam em média US$600.00 e podem ser adquiridos diretamente no site da Helium.

Quem adere ao projeto, é recompensado com o token HNT sempre que algum usuário se conectar à rede disponível a partir do hotspot disponibilizado em sua propriedade. E trata-se, como mostram os números, de uma recompensa bem interessante.

Segundo dados da Coin Gecko, entre 2020 e 2023, o token já valorizou mais de 20.000%. Enfim, trata-se de um projeto que democratiza o acesso à internet e que também monetiza a ação de colaboradores.

Conclusão

Há vários projetos que premiam e incentivam com tokens e criptos quem contribui com uma web3 mais viável e segura. Basta uma pesquisa de mercado que serão encontrados vários deles, e algum poderá interessar.

Alguns requerem investimento, o que eventualmente pode limitar quem pode aderir a eles. Ainda assim, neles cabem inúmeros perfis de usuários. A questão é procurar por projetos e checar seus termos e viabilidade para adesão, de maneira a entender se será vantajoso ou não.

Os projetos são bastante variados entre si. Atuam em variadas frentes e são tão diversos quanto às possibilidades que a web3 oferece. Cabe a cada usuário explorar de maneira mais detalhada e metódica possível sobre cada uma delas. Assim, será possível obter dinheiro e participar de empreendimentos que poderão ter grande sucesso nos próximos meses ou anos.

