Chef Gino Contin lança pizza La Bella Páscoa com as cores da Itália

Para deixar a data mais gostosa, a novidade com toque napolitano combina chocolate, morangos e merengue

Que pizza é uma deliciosa tradição italiana todo mundo sabe. Agora imagine transformar essa redonda em uma divertida receita para a Páscoa….

Pizza La Bella Páscoa

Para inovar na sobremesa do almoço de domingo, o chef Gino Contin criou a pizza La Bella Páscoa, que além de chocolate cremoso, morangos suculentos e um delicioso merengue leva ainda muito brilho e as cores da bandeira italiana.

Chef Gino Contin

“Depois da pizza de chocolate com marshmallow, decidi homenagear a data com mais chocolate e merengue com o frescor do morango e, para deixar essa pizza mais festiva, usei glitters comestíveis vermelho e verde para deixar a receita mais especial”, explica o chef Gino Contin, que pilota o forno da Maverick Thematic Music Bar.

Há três opções de base, se você não tem forno pode comprar uma massa pré-assada, usar a receita de massa tradicional de pizza ou ainda fazer uma massa de chocolate com a receita que esta abaixo.

Para quem quer aproveitar a data para colocar a mão na massa o chef dá a receita e ensina como prepara-la no vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Pc1egXDSkK4

Receita da massa doce de chocolate:

900 gr de Farinha Napolitana 00

100 gr de chocolate em pó 50%

600 gr de água

1 colher de mel

20 gr de sal (como a massa é para pizza doce foi usado menos sal)

Receita da Clara em Neve:

3 claras

6 colheres de açúcar



Colocar em uma batedeira as claras, começar a bater na velocidade baixa e à medida que for adicionando a açúcar ir subindo a velocidade até o máximo, você perceberá que deu ponto quando perceber que a massa ficou lisa, firme e uniforme e não cai do recipiente se virar de ponta cabeça.

1ª Parte pré-assar a massa: abrir a massa com 35 cm, fazer pequeno furoas na superfície e assar, tirar a massa ainda macia não deixar ficar até secar.

2ª Parte aplicar o chocolate: aplicar o chocolate sobre toda a superfície espalhando com uma espátula, respeitando a borda.

3ª Parte aplicar os Morangos: Cortar os morangos em laminas para não dificultar a aplicação da clara em neve, colocar o morango sobre todo o chocolate, se quiser coloque umas cerejas.

4ª Parte aplicar a clara em neve: Com o auxílio de uma espátula aplicar sobre todo o chocolate e o morango a clara em neve, tomar cuidado para não misturar tudo, a clara em neve tem que ficar homogênea em cima da pizza

5ª Parte assar a clara em neve (opcional): Voltar a pizza ao forno para assar os Marshmallows, ficar atendo, pois, esse processo é bem rápido, se você tiver maçarico pode fazer com ele, deixando a chama distante.

Finalização: Se preferir pode aplicar um pouco de gliter comestível por cima da pizza para colorir.

Pronto você acabou de fazer deliciosa para comer na pascoa.

Preparo: 20 minutos

Cozimento: 5 minutos em forno napolitano

Ingrediente para uma pizza de 35cm:

350 g de massa de longa fermentação para pizza napolitana

150 g de Morango

chocolate forneável

3 ovos

• 6 colheres de açúcar

MAVERICK

Em 5 de novembro de 2002 o Maverick Thematic Music Bar abriu as portas na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. Naquela época o lugar era um dos poucos bares temáticos do Brasil e um dos primeiros do interior paulista a seguir essa tendência americana, com sua decoração com memoromobília sobre carros antigos e música de qualidade, reunindo o melhor das décadas de 50 a 70.

Não demorou muito para o bar se tornar um point para os amantes de carros antigos que faziam seus encontros e expunham suas máquinas no local. Com o passar do tempo o Maverick também conquistou os fanáticos por motos, principalmente o HOG Harley Owners Group que começou fazer seus passeios anuais rumo ao Mav.

O combustível do Maverick sempre foi o Classic Rock. Desde sua abertura, a casa conta com uma programação de shows prestigiando as melhores bandas do interior paulista, reunindo vários estilos autorais e famosas bandas cover, mantendo essa tradição até os dias de hoje.

Em relação à gastronomia, a casa começou oferecendo comidas de boteco e uma farta carta de cervejas importadas que eram raridade na época e. ao longo desses anos, o Mav se tonou uma das mais conceituadas pizzarias napolitanas do Brasil comanda pelo chef Gino Contin Júnior, seu fundador que também implementou no lugar uma adega especializada em rótulos brasileiros e de vinhos fora do mainstream.

Hoje, o Maverick consolidou sua vocação como centro etílico, gastronômico e cultural, promovendo também cursos de pizzas napolitanas com o intuito de ampliar o conhecimento das pessoas sobre essa cultura, atendendo alunos de todo o país e marcando presença nas redes sociais com várias receitas autorais criadas pelo Gino.

O slogan escolhido para a comemoração dos 18 anos é “Just Go” “apenas vá”, uma alusão à liberdade e uma correlação com a própria palavra Maverick, que vem do inglês usado no sudoeste dos EUA (Texas, Arizona, etc.), e representa um novilho ou bezerro que se recusa a ser marcado a ferro, selvagem ou sem dono. Assim é o Mav, sinônimo de liberdade, aventura e rebeldia.

