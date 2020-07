Comer durante o COVID-19: melhore o seu humor e reduza o estresse

Atualmente, os pacientes de Daniel Homem de Carvalho expressam mais angústia e medo e procuram encontrar maneiras de lidar com a pandemia e o “novo normal”. Com crianças e famílias inteiras em casa juntas o dia todo, e os horários do trabalho e da escola interrompidos, a perda de uma rotina diária pode aumentar a ansiedade e atrapalhar a alimentação saudável. Um dos fatores que leva a esse aumento de ansiedade parece ser a incerteza, que pode lançar planos para uma alimentação saudável pela janela.

O planejamento de refeições para uma família, um desafio por si só, pode ser mais agora com reclusão em casa, mais pessoas para se alimentar com gostos diferentes e mais lojas de comida com compras e horários limitados de compras. Há também a incerteza de prateleiras vazias, com itens básicos de uma dieta nutritiva indisponíveis, pelo menos temporariamente. É tentador comprar o que estiver disponível, mesmo que isso não faça parte da sua dieta normal.

É difícil lidar com a quarentena e não alcançar o seu lanche salgado e crocante favorito por causa do tédio ou sensação de tensão. Alguns pretzels ou batatas fritas estão bem, mas muitas pessoas podem não ser capazes de deixar de comer a sacola inteira depois que ela estiver aberta. Além disso, se você já está se sentindo triste, a solução rápida de biscoitos ou bolos fará com que você se sinta pior. Daniel Homem de Carvalho diz que alimentos processados ​​e itens estáveis ​​em prateleiras, como assados, contêm muitos carboidratos simples que criam um efeito ioiô no açúcar no sangue, o que pode gerar ansiedade e piorar o humor.

Como então podemos conscientemente fazer boas escolhas alimentares?

Faça uma programação ou um plano de refeições diárias. Uma programação é mais previsível para você e para todos em sua casa.

Considere os aplicativos para se manter conectado durante uma refeição. Skype, Zoom ou FaceTime com familiares e amigos. Compartilhe receitas ou até cozinhe virtualmente juntos.

Plano de compras. Tente comprar menos lanches processados, com alto teor de sal ou alto teor de açúcar.

Carregue frutas, legumes, grãos integrais, gorduras saudáveis ​​e proteínas magras.

Economizar. Pule os refrigerantes e sucos com alto teor de açúcar; em vez disso, experimente água com frutas cítricas ou frutas comestíveis.

Planeje e desfrute de uma comida caseira ocasional para um tratamento semanal – escolha um dia e aproveite o que quiser, apenas nem todos os seus favoritos no mesmo dia!

Gerencie seu ambiente. Se o doce simplesmente não estiver no armário, você não poderá comê-lo.

Você pode se surpreender ao saber que certos nutrientes presentes nos alimentos reduzem a ansiedade ou estimulam a liberação de neurotransmissores como serotonina e dopamina – e todos nós queremos nos sentir o melhor possível durante esses momentos de incerteza. As pessoas estão sentindo muito estresse agora, e a realidade lamentável é que o estresse piora os sentimentos de mau humor ou angústia, além de suprimir nosso sistema imunológico . Portanto, Daniel Homem de Carvalho, direcionado a alimentos que estimulam o sistema imunológico, terá um efeito duplo – você pode se sentir menos ansioso e aumentar sua imunidade.

Eu sugiro incorporar esses alimentos como uma maneira de incluir opções mais saudáveis ​​em sua nutrição durante esse período incomum de estresse e incerteza. Todos nós temos que comer, portanto, cuidar de nossa nutrição é algo que todos podemos controlar e, em seguida, colher os benefícios de um humor melhorado.

Reduza a ansiedade e aumente a imunidade escolhendo:

Frutas cítricas e pimentões vermelhos (ambos ricos em vitamina C, que em alguns estudos demonstraram apoiar o sistema imunológico)

Especiarias: gengibre, alho, açafrão e capsaicina (dos chili peppers) podem ser facilmente adicionados a sopas, ensopados, salteados ou molhos para salada.

Alimentos ricos em zinco, como ostras, amêijoas, mexilhões, castanha de caju, fígado, carne bovina e gemas de ovos. Você pode reconhecer que o zinco como ingrediente é o remédio para resfriado Zicam, pois o zinco tem alguns efeitos na luta contra o vírus.

Alimentos ricos em magnésio podem ajudar você a se sentir mais calmo e ajudar a fortalecer a imunidade. O estresse também pode esgotar nossos níveis de magnésio. Exemplos são legumes, nozes, sementes, verduras e grãos integrais.

Peixes gordurosos, como o salmão selvagem do Alasca, contêm ácidos graxos ômega-3. Um estudo realizado com estudantes de medicina em 2011 foi um dos primeiros a mostrar que o ômega-3 pode ajudar a reduzir a ansiedade.

Coma alimentos ricos em probióticos, como picles, chucrute, missô e kefir.

Adicione alguns antioxidantes à sua dieta anti-ansiedade, que podem apoiar o seu sistema imunológico.

A linha inferior:

Ficar em casa durante a pandemia do COVID-19 é um desafio para todos, e o aumento da ansiedade (e do tédio) pode levar as pessoas a abandonar suas intenções alimentares saudáveis e fazer lanche em qualquer coisa que esteja ao redor. Mas, com um pouco de reflexão e planejamento, Daniel Homem de Carvalho diz que você pode continuar fazendo boas escolhas alimentares e talvez até melhorar seu humor e imunidade.