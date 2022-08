ALGUMAS DICAS PARA ESCREVER SEU CV EM 2022

Escrever um CV é um exercício muito padronizado. Como você escreve um currículo e o publica para que os recrutadores queiram vê-lo e convencê-los de que você é o candidato ideal? Aqui estão algumas dicas.

DÊ UM TÍTULO PRIMEIRO

Na parte superior, nomeie seu CV indicando claramente o título da posição que você está buscando. Por exemplo: “diretor de marketing da Web”. Esse título é importante porque os recrutadores não vão adivinhar para qual vaga você está se candidatando.

Você também pode colocar objetivos profissionais no título, como se tornar um objetivo técnico “no caso de um contrato de aprendizagem”.

Este título e todo o texto do seu CV é muito importante, porque cada vez mais empresas estão usando ferramentas de análise de palavras-chave para selecionar as candidaturas que recebem. Pense cuidadosamente sobre a terminologia usada no título. Por exemplo, não falamos mais de caixas em supermercados, mas de caixas.

Para não cometer erros, observe como as informações de recrutamento são escritas.

ESCOLHA UM MODELO DE CV… FÁCIL

Depois de saber exatamente quais informações deseja adicionar ao seu currículo, você pode escolher um modelo. Você pode se inspirar em exemplos existentes na Internet e usar um software de processamento de texto (como o Word) para criar seu currículo, ou usar ferramentas que facilitem seu trabalho e forneçam modelos para preencher. Existem sites que podem lhe dar conselhos sobre currículos.

Você só precisa se deixar guiar para preencher as diferentes seções, e o site cuidará do layout e do design.

LISTA SUAS EXPERIÊNCIAS EM ORDEM CRONOLÓGICA

Em seu currículo, você deve sempre voltar no tempo: em sua lista de experiências diferentes, coloque sempre a experiência mais recente em primeiro lugar. Se você é recém-formado, não hesite em detalhar as habilidades adquiridas durante sua formação ou durante seu contrato de estágio/aprendizagem. Por outro lado, se você atingiu um certo nível, concentre-se em sua experiência recente mais importante. As regras para currículos em inglês são as mesmas.

FIQUE ATENTO AO LAYOUT

O layout do seu CV é quase tão importante quanto as informações que ele contém. Portanto, economize tempo para processar sua solicitação. Se a forma do seu CV em primeiro lugar atrair atenção e interesse, também pode permitir que você destaque determinadas informações e facilite a compreensão da consulta.

Se você não estiver usando um construtor de currículos, mas fazendo tudo de A a Z, considere usar caixas ou linhas para separar títulos e quebrar parágrafos para evitar grandes blocos de texto. Quanto mais organizado for o seu currículo, mais fácil será a leitura.

REALMENTE PERSONALIZE SEUS INTERESSES

Só escreva esta coluna se tiver eventos regulares sobre os quais possa falar na entrevista.

Mostre sua personalidade e vitalidade escolhendo suas atividades com a maior precisão possível. Explique em que esporte você pratica, se você está em um clube, se você é competitivo…

Alguns recrutadores insistem neste tópico por as qualificações serem geralmente as mesmas entre os candidatos. Em vez de escrever uma lista dos 10 países com os quais você gosta de viajar, é melhor designar o país que lhe dá mais pontos.

Essa parte não é obrigatória, então evite falar sobre ela em termos gerais, como “ler, filmar, sair com os amigos”. Os recrutadores tentam entender sua personalidade, então seja específico.

Os recrutadores podem desfrutar de um esporte. Por exemplo, se você está se candidatando a uma especialidade de segurança e proteção, então um esporte de combate.

Imagem de mohamed Hassan por Pixabay