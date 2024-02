Presentes para relaxar contribuem para bem-estar e autoestima

Práticas de autocuidado são fundamentais para uma qualidade de vida satisfatória

Num contexto em que o dia a dia das pessoas parece estar cada vez mais repleto de compromissos e horários apertados, presentes que incentivem o relaxamento podem se destacar como escolhas para promover o bem-estar e elevar a autoestima. Experiências em spa, corte de cabelo, cuidados com a pele, sessão de massagem e voucher academia são alguns exemplos criativos que podem ser dados em qualquer ocasião.

Segundo especialistas em saúde mental, a autoestima é a percepção que cada indivíduo constrói de si mesmo no decorrer da vida. Esse conceito abriga componentes como a autoimagem, as ideias que cada um cria sobre si, a capacidade de planejar e executar ações para atingir objetivos e a característica de reconhecer e celebrar as próprias conquistas. Dessa forma, a autoestima é essencial para a qualidade de vida e o bem-estar.

Conforme ressaltado em artigo publicado na Fepo – plataforma que conecta pessoas a psicólogos para acolhimentos e sessões de psicoterapia –, o autocuidado é uma das formas pelas quais é possível cuidar da autoestima. Essa prática propõe eliminar a autocobrança excessiva e incluir a autoaceitação de pontos positivos e negativos sobre si mesmo.

De modo geral, esse cuidado pode envolver atividades que busquem o equilíbrio psíquico, como a própria terapia e o investimento em autoconhecimento, e propostas que passem por questões físicas e estéticas, como cortar os cabelos, cuidar da pele, fazer exercícios físicos, entre outros.

Nesse sentido, apostar em momentos de relaxamento, para além de um “luxo”, é, na verdade, uma necessidade para enfrentar os desafios do cotidiano. Por isso, presentes que incentivam o relaxamento e o autocuidado do destinatário se tornam uma escolha popular para agradar amigos e entes queridos.

É importante reconhecer as necessidades físicas, mentais e emocionais

De acordo com o Manual de Orientações em Saúde: autocuidado e qualidade de vida da Coordenadoria de Atenção à Saúde do Servidor (Cass) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), o autocuidado e a atenção que cada pessoa dá a si própria é fundamental para ter uma qualidade de vida considerada satisfatória. Isso ocorre porque os aspectos principais do autocuidado são reconhecer as necessidades mentais, emocionais e físicas para, a partir daí, dedicar tempo e atenção ao cuidado dessas necessidades.

Segundo o material, conforme uma rotina de autocuidado é cultivada, observa-se também a adoção de medidas de promoção da saúde e de prevenção de doenças, devido à busca por uma melhora no estilo de vida e hábitos saudáveis. Como essas práticas trazem benefícios para a saúde mental, emocional e física, há uma melhora na produtividade, nos relacionamentos interpessoais e na autoestima como um todo.

O manual explica que o autocuidado está diretamente ligado à autoestima e ao autoconhecimento, já que esses fatores são capazes de fortalecer a autoconfiança e impactar suas decisões diárias, proporcionando conhecimento dos limites do próprio corpo e da mente. Questões orgânicas, como alimentação, atividades físicas e regulação do metabolismo também fazem parte do autocuidado.

Ideias de presentes que fortalecem a singularidade e o autocuidado

Presentear pode ir além do material e ser um gesto de incentivo ao autocuidado e, consequentemente, do bem-estar e da autoestima de alguém querido. Conforme sites e portais especializados, por meio de presentes personalizados, por exemplo, é possível demonstrar compreensão e validação da identidade e dos sentimentos do destinatário. Assim, essa pode ser uma maneira de celebrar a singularidade do receptor e fortalecer seu amor-próprio.

Experiências que promovem o autocuidado e o autoconhecimento em grandes centros são exemplos, como retiros de bem-estar, workshops de desenvolvimento pessoal ou sessões de spa ou massagem relaxante em São Paulo.

Esses presentes podem oferecer, além de relaxamento e rejuvenescimento, momentos de reflexão e autoconsciência. Isso porque, esses momentos proporcionam ao destinatário a chance de reconectar-se consigo mesmo, fortalecer a sua autoestima e cuidar de si de forma mais significativa e profunda.

Mudanças estéticas também podem ser um presente interessante nesse sentido, como cortes de cabelo, combos no salão de beleza – como esmaltação de unhas, hidratação dos fios e massagem modeladora em São Paulo.

Os portais especializados dão ideias ainda sobre produtos de bem-estar como presentes para promover práticas de cuidado pessoal e manutenção da saúde. Kits de autocuidado com óleos essenciais, voucher de academia e assinaturas de aplicativos de meditação são exemplos. Essas práticas incentivam o receptor a separar um tempo para si, criar momentos de tranquilidade e reforçar a importância da atenção plena.

Image by Racool_studio on Freepik