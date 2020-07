UNICEF firma parceria com Lojas Americanas para doação de itens de higiene a famílias brasileiras

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) firmou este mês parceria com a varejista Lojas Americanas com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia na vida da população em situação de vulnerabilidade social no país.

A empresa se comprometeu a ampliar suas contribuições ao UNICEF, incluindo a doação de 1 milhão de itens de higiene e limpeza para famílias com membros idosos, alcançadas por diferentes projetos e instituições parceiras.

Os kits estão sendo distribuídos em cidades como Belém (PA), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Nova Iguaçu (RJ), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA) e São Paulo (SP).

Funcionário do UNICEF ajuda a organizar as doações feitas pela Americanas. Foto: UNICEF Brasil. Foto: UNICEF Brasil

UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) firmou este mês parceria com a varejista Lojas Americanas com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia na vida da população em situação de vulnerabilidade social no país.

A empresa se comprometeu a ampliar suas contribuições ao UNICEF, iniciadas em abril, incluindo a doação de 1 milhão de itens de higiene e limpeza para famílias com membros idosos, alcançadas por diferentes projetos e instituições parceiras.

Os kits estão sendo distribuídos em cidades como Belém (PA), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Nova Iguaçu (RJ), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA) e São Paulo (SP). Os kits são compostos por itens como xampu, fraldas geriátricas, sabonete e álcool gel, entre outros.

A iniciativa integra a estratégia de responsabilidade social da empresa, denominada Universo Americanas, cujo objetivo é gerar impacto positivo por meio de parcerias colaborativas, em especial capacitação, redução das desigualdades e das necessidades de pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Estamos trabalhando, dentro do possível, para garantir a saúde não somente dos idosos no grupo de risco, mas para assegurar que todos os brasileiros se mantenham saudáveis neste momento difícil”, afirmou a presidente do comitê de crise e CEO da Inovação e Futuro – IF, braço de inovação do Universo Americanas, Anna Saicali.

Em todas as cidades, os kits de higiene estão sendo distribuídos às famílias pelo UNICEF com o apoio de parceiros.

Segundo a representante do UNICEF no Brasil, Florence Bauer, a agência vem ampliando ainda mais seus esforços no Brasil e no mundo em tempos de novo coronavírus.

Lojas Americanas

“Estamos felizes em estar com as Americanas na soma de esforços de diversos setores para mitigar os impactos da crise na vida de meninas e meninos e suas famílias com idosos, em especial os mais vulneráveis.”

Outras doações

As Lojas Americanas realizaram, no mês passado, a doação de 100 mil garrafas de água destinadas ao atendimento da população em situação de rua no Rio de Janeiro (RJ).

A empresa também viabilizou o transporte de 3 toneladas de álcool em gel para distribuição a parceiros do UNICEF em Manaus (AM) e doou, em parceria com a fintech Ame Digital, fraldas infantis a famílias vulneráveis assistidas por instituições parceiras do UNICEF no bairro de Lins de Vasconcelos, zona norte da capital fluminense.

Durante a pandemia da COVID-19, o UNICEF está somando esforços para criar uma rede de solidariedade com a participação de empresas, celebridades, parceiros governamentais e da sociedade civil em diferentes cidades do Brasil.

ONU