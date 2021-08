Loja dos Sonhos arrecada brinquedos no Via Vale

A doação ainda envolve sessão de fotos gratuita com personagens para quem doar um brinquedo novo ou usado

Mais uma vez, a Loja dos Sonhos abre as portas para mais uma ação de muita solidariedade. Após arrecadar mais de 300 peças de agasalhos e cobertores nesse inverno, a loja inicia, ainda em agosto, a arrecadação de brinquedos para o dia das crianças. Em um período de tantas incertezas, pensar no próximo é uma das formas de se solidarizar com aqueles que mais precisam de atenção, por isso, a ação vai arrecadar brinquedos novos e usados, de 23 de agosto até o dia 05 de outubro, e garantir um dia cheio de diversão para as crianças assistidas, no dia 12 de outubro.

Via Vale

“Toda família tem em casa um brinquedo que a criança não brinca mais. A ideia é compartilhar como forma de amor e solidariedade, o que com certeza fará um amiguinho mais feliz nesse dia das crianças”, cita Aline Duarte, responsável pelo marketing do shopping.

A Loja dos Sonhos fica no primeiro piso, próximo à praça de eventos, e está aberta para receber as doações no horário de funcionamento do shopping. As doações serão revertidas para a Cidade Social, Instituição que atende a 40 famílias mensalmente, dos bairros Santa Tereza e Chácara Flórida, em Taubaté.

Sessão de Fotos com personagens

E o Garden traz novamente os personagens mais amados pelas crianças para incentivar ainda mais a doação de brinquedos, unindo solidariedade e muita diversão. No dia 28 de agosto acontece a sessão de fotos gratuita com o personagem Mickey, das 15h às 17h, na Loja dos Sonhos. Para participar, basta doar um brinquedo novo ou usado em estado de uso. A programação de eventos da loja será divulgada toda semana na rede social do shopping no facebook e instagram.

“Loja dos Sonhos”