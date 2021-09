Alexandre Rossi, o Dr. Pet, faz evento neste sábado em São José dos Campos

Comportamento animal e boa convivência com pets estão na pauta da visita, dia 2 de outubro, na loja recém-inaugurada da Tudo de Bicho, no Open Mall do Jardim Aquarius

Neste sábado, dia 2 de outubro, São José dos Campos recebe a visita de um dos maiores especialistas em comportamento animal do Brasil: Alexandre Rossi. Conhecido na televisão como Dr. Pet, o veterinário vai dar dicas ao público sobre boa convivência com pets, na loja da Tudo de Bicho, no Jardim Aquarius. Ele vem acompanhado de sua fiel companheira, a cachorrinha Estopinha.

Com experiência nos EUA e Austrália, Rossi é hoje uma das maiores referências do país em comportamento e adestramento, participa de programas de TV e gera conteúdo para as redes sociais sobre saúde e bem-estar animal.

E, é claro, ele não faz isso sozinho! Junto com seus “filhos peludos”, Estopinha (sua fiel assistente), Barthô e a gatinha Miah, ele também divulga conhecimento científico e tem um jeito descontraído para dar dicas a tutores.

“Sou apaixonado por animais desde pequeno. Poder cuidar desses bichichos e ajudar seus tutores a adestrá-los, construindo entre eles um relacionamento saudável, é muito gratificante!”, afirma Alexandre Rossi.

O evento deste sábado, que acontece em parceria com a empresa de medicamentos pet Bravecto, acontecerá das 10h30 às 12h, na loja Tudo de Bicho, localizada na Avenida Florestan Fernandes, nº 500, no Aquarius Open Mall (ao lado do Oba Hortifruti). O evento é aberto ao público e seguirá todas as recomendações de segurança sanitária contra a COVID-19.

Julio Naoto, gerente de marketing da Tudo de Bicho

“Nós respeitamos demais o trabalho do Alexandre. Com certeza, ele trará dicas importantes para os donos de pets aqui da cidade e região da RMVale. O evento é gratuito, porque queremos democratizar o acesso ao tipo de conteúdo que especialistas como ele tem para um bom tratamento aos animais”, diz Julio Naoto, gerente de marketing da Tudo de Bicho.

Tudo de Bicho

Um dos maiores e-commerces de pet do Brasil, a Tudo de Bicho agora tem também loja física. A primeira megastore da marca fica em São José dos Campos, a 100km de São Paulo. Em um espaço de 700 metros quadrados que oferece todos os produtos e serviços de um petshop, um espaço para entretenimento e atendimento com promotores dedicados.

Alexandre Rossi, o Dr. Pet

Evento: Dicas com Alexandre Rossi, especialista em comportamento e adestramentod e aninais

Data: 02 de outubro de 2021

Hora: 10h30 às 12h

Endereço: Avenida Florestan Fernandes, nº 500 – São José dos Campo – Dentro do Aquarius Open Mall (ao lado do Oba Hortifruti)