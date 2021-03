COMEÇA NESTA SEMANA PROGRAMAÇÃODE EVENTOS VIRTUAIS NA FAAP SJC

A Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP) de São José dos Campos prepara uma programação intensa para o mês de março, com eventos virtuais sobre temas diversos. Gestão de carreira para empreendedores, tendências para o mercado de design de interiores, o impacto da pandemia na cadeia de suprimentos e transformação digital nas empresas são alguns dos temas que serão discutidos pelos convidados.

Eventos virtuais

Abertos ao público, os eventos ocorrerão pela plataforma ZOOM. O interessado receberá o link de participação após a inscrição. Mais informações pelo telefone (12) 3925-6400.

Confira a programação:

2/3 – 19h – Alavancando resultados com técnicas de negociação em suprimentosConvidada: Luana Yagui – Strategic Sourcing Manager da Johnson & Johnson Medical Brasil.Inscrição: https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PARCTNSJC_02.03.21

2/3 – 19h – O Design Thinking na inovação de negóciosConvidada: Ana Paula Preto Rodrigues – coordenadora da pós em Design de Interiores Residenciais da FAAP.Inscrição:https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PDTIDNSJC_02.03.21

3/3 – 20h – Cultura de moda em tempos de mudançaConvidada: Mariane Cara – Semioticista Comercial e Estrategista Cultural.Inscrição:https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PCMTMSJC_03.03.21

4/3 – 19h – Escolha e transição de carreiraConvidada: Mariana Marco – mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem.Inscrição: https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PETC_2SJC_04.03.21

4/3 – 19h – O raciocínio A3 apoiando a gestão de negócioConvidado: Ediraldo Bernard – especialista em gestão, normalização e certificação de produtos para uso no espaço.Inscrição: https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PRAGNSJC_10.04.21

9/3 – 19h – Gestão de Carreira para gestores e empreendedores no cenário atualConvidada: Rosangela Matui – executiva em RH há mais de 25 anos, com ênfase em consultoria de carreira e gestão de pessoas.Inscrição: https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PGCPGESJC_09.03.21

10/3 – 19h – Alinhando o plano de produção com as estratégias de vendasConvidado: Antonio Carlos Berna – especialista em cadeia de suprimentos, com atuação estratégica global de compras.Inscrição: https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PAPPCESJC_18.02.21

10/3 – 19h30 – As diversas escalas da cidade do design de interiores residencial, a cidade revisitada, o urbano permanenteConvidadas: Renata Lutuf de Oliveira Sanchez – Dra. em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo; Ana Paula Preto Rodrigues – coordenadora da pós em Design de Interiores Residenciais da FAAP.Inscrição: https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PDECDISJC_10.03.21

10/3 – 20h – Ressignificando o brandingConvidada: Renata Freitas – fundadora da Paprika Branding, designer focada em desenvolver estratégias de posicionamento de negócios.Inscrição: https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PRBSJC_10.03.21

11/3 – 19h – Tendências para o mercado de design de interiores residenciaisConvidada: Camila Klein – arquiteta, CEO e founder da Camila Klein Inspiração.Inscrição: https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PTPMDISJC_11.03.21

11/3 – 20h – Transformação digital: como alavancar inovação e agilidade nas empresasConvidado: Roberto Magán – administrador de empresas e analista de sistemas, Delivery Manager para clientes globais da IBM.Inscrição: https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PTDCAISJC_11.03.21

16/3 – 19h – O impacto da pandemia nas cadeias de suprimentosConvidado: Bruno Frossard – diretor da Techduto Tecnologia e presidente da Associação de ex-alunos da Universidade de Oxford.Inscrição: https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PIPNCSSJC_16.03.21

Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP)

Sustentada em três pilares: tradição, cultura e inovação, a FAAP é hoje um grande polo de educação, com Ensino Médio, 19 cursos de graduação, nas áreas de Exatas e Humanas, pós-graduação, cursos de aperfeiçoamento de curta-duração, além de programas de idiomas, intercâmbio e eventos que complementam a formação do aluno. Além de São Paulo, a FAAP está presente em São José dos Campos, em Ribeirão Preto e em Brasília.