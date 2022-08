ALÉM DA LENDA – O FILME estreia em São José dos Campos

“Além da Lenda”, o primeiro longa de animação pernambucano se inspira no folclore nacional e conta com vozes de Gabriel Leone e Hugo Bonemer, na dublagem.

A partir de uma série de televisão, querida pelo público infantil, ALÉM DA LENDA – O FILME traz, com uma linguagem lúdica, muito lirismo e um colorido de encher os olhos, personagens e histórias do folclore brasileiro. O filme expande o universo televisivo, lançado em 2018, que conta com 13 episódios, exibidos na TV Brasil e na Globo NE – Pernambuco, entre outras. No time de dubladores, o longa conta com vozes de Gabriel Leone e Hugo Bonemer, além de outros talentos. Com distribuição da Boulevard Filmes, o filme teve estreia nos cinemas de todo país no dia 04 de agosto, mas ainda permanece expandindo suas exibições no Brasil inteiro.

De forma acessível e divertida, a obra conscientiza as crianças da importância das lendas nacionais. A trama envolve um livro sagrado, que reúne todas as histórias do folclore nacional, e fica escondido numa montanha. Ele só é revelado, uma vez por ano, no dia do Saci, 31 de outubro. Porém, um trio que simboliza o Halloween vem para o Brasil nessa data, e, recebidas como celebridades, pretendem roubar o livro para dominar as nossas lendas.

ALÉM DA LENDA – O FILME, com direção de Marília Mafé e Marcos França, amplia as histórias e personagens do desenho da televisão, que também está presentes em diversos formatos e plataformas, como em 9 livros, redes sociais, podcast, entre outras mídias. Ulisses Brandão, Produtor Executivo e Roteirista da série e do filme, explica que também queria levar o folclore brasileiro para o cinema. Um dos destaques do filme é o Saci, que é apresentado agora.

“A responsabilidade aumenta muito quando você começa a trabalhar com um personagem tão caro e conhecido do público brasileiro quanto o Saci, por exemplo. Revisitamos algumas lendas mais antigas como a Cuca e o Curupira, o que nos levou a reforçar a pesquisa sobre o tema. Mas é importante frisar que todas as lendas que apresentamos tem um molho que traz o nosso tempero. Não conseguimos contar histórias que não fossem verdadeiras para gente”, explica.

O longa traz uma combinação peculiar que fala direto ao seu público: lendas brasileiras e tecnologia. “A forma como encontramos para nos comunicar com as crianças de hoje foi incorporar à narrativa objetos modernos, como drones, e uma dinâmica ágil, de forma a deixar o nosso público sempre atento.”

Duas coisas, conforme explica Brandão, são fundamentais para estabelecer um diálogo com o público infantil. Uma delas é o humor, e a outra é trazer os personagens para um cotidiano contemporâneo com o qual as crianças possam se identificar.

“Não construímos heróis e vilões, mas personagens com defeitos e virtudes, como todos nós. Com o filme, que é voltado para um público família, tivemos sempre a preocupação de tornar a obra atraente também para os pais, até porque eles conhecem bem os personagens. Então a forma como a narrativa se desenvolve e, principalmente como as piadas acontecem, é de forma a divertir os dois, pais e filhos.”

Primeira animação produzida em Pernambuco, ALÉM DA LENDA – O FILME é resultado do trabalho de quarenta profissionais. “Mas acredito que representamos muito mais gente. Representamos uma trajetória de bons contadores de história que temos aqui no estado. O cinema pernambucano é um orgulho para todos nós, não só pelos prêmios, mas especialmente por representar tão bem momentos e aspectos da nossa sociedade. Temos uma alegria enorme em levar esse legado para frente.”

Além dos dubladores e dubladoras do programa da televisão – como Marcello Trigo, Bruna Cortez, Robson Ugo, Írina França, Jr Black e Pablo Ferreira –, o filme amplia esse elenco com a participação de Gabriel Leone, Hugo Bonemer, Anderson Macário, Gabriela Melo, Alex Lima e Mônica Feijó. Outra novidade, fora o longa ALÉM DA LENDA – O FILME, que é um projeto multiplataforma, é o lançamento de um game inspirado nele.

“O jogo está sendo produzido por uma empresa pernambucana, a Manifesto. No game, o jogador vai poder adentrar numa aventura inédita com os principais personagens do filme. É uma experiência complementar ao de assistir ao longa-metragem.”

Brandão explica que é um desafio trabalhar com histórias e personagens tão importantes e amados da cultura nacional, mas a série e o filme criaram sua própria imagem das nossas lendas.

“Não hesitamos em propor um novo olhar, com muito respeito, agora um pouco mais moderno e irreverente. Acreditamos também na importância de apresentar esses personagens às novas gerações. Queremos que as crianças brasileiras saibam que o Saci e o Boto, por exemplo, podem ser tão legais quanto o Homem-Aranha e o Batman.”

ALÉM DA LENDA – O FILME é distribuído no Brasil pela Boulevard Filmes.

Sinopse

Um livro sagrado reúne todas as lendas do folclore brasileiro e é mantido em segredo, e escondido, na Montanha Coração do Brasil, que só é revelada uma vez por ano, justamente no dia 31 de outubro, dia do Saci. Só que a data está esquecida por muitos brasileiros, que preferem comemorar o Halloween. O trio, símbolo do Dias das Bruxas, gata-bruxa Witchka, o espantalho Jerry Moon e o espectro Midnight, vêm ao país com a ideia de capturar o secreto livro e assim “dominar” as lendas brasileiras. Eles não esperavam, no entanto, encontrar no caminho a travessura de três lendas brasileiras. Numa brincadeira de criança, Comadre Fulozinha, Negrinho do Pastoreio e Curupira acabam perdendo o livro, que, meio por acaso, chega às mãos do garoto Lucas, um fã de super-heróis, quadrinhos e games. Mesmo sem saber, o menino será o responsável por proteger parte do nosso folclore, o que acaba criando um forte laço de amizade entre ele e as lendas brasileiras.

Ficha Técnica

Direção: Marília Mafé e Marcos França

Roteiro: Bruno Antônio, Erickson Marinho, Ulisses Brandão

Produção Executiva: Ulisses Brandão, Gustavo Correia

Produção: Antônio Perazzo, Jacqueline Brandão, Roberta Patu, Rani de Mendonça

Elenco de vozes: Gabriel Leone, Hugo Bonemer, Marcello Trigo, Bruna Cortez, Robson Ugo, Írina França, Jr Black e Pablo Ferreira, Anderson Macário, Gabriela Melo, Alex Lima, Mônica Feijó

Direção de Arte: Marília Mafé, Jacquie Lima

Montagem: Marcos França, Ulisses Brandão, Irina França, Ysabela Andrade

Gênero: animação, aventura

País: Brasil

Ano: 2022

Duração: 86 min.

Biografias

Produtora: Viu Cine

A Viu Cine é uma produtora de conteúdo para cinema, TV e web, especializada em animação. Desde 2012, estamos nos destacando com importantes projetos, como a realização do filme Recife Assombrado e as séries de animação Além da Lenda, Pedrinho e a Chuteira da Sorte, exibidas pela Rede Globo e TV Brasil, e Zoopedia e Iuri Udi, atualmente em produção. A produtora se orgulha também pela a realização do primeiro longa de animação de Pernambuco, Além da Lenda – O Filme, baseado na série homônima, que estreará nos cinemas de todo o Brasil em 2022.Desde 2019, somos também uma das principais escolas de criatividade do Nordeste com cursos profissionalizantes nas áreas de cinema, animação, dublagem e outros.

Mais informações www.viucine.com

Distribuidora: Boulevard Filmes

A Boulevard Filmes, criada em 2013, é uma produtora e distribuidora audiovisual que busca o equilíbrio entre projetos autorais e demandas de mercado, focando em estratégias de produção e de distribuição compatíveis com cada projeto. A empresa se dedica principalmente à produção (curtas e longas) e distribuição (longas) de cinema brasileiro independente. A versatilidade e a busca pela diversidade são suas principais características, firmando parcerias com diretores e produtoras do norte ao sul do país.

Enquanto distribuidora, é responsável pelo lançamento comercial de filmes como Raia 4, Histórias que o nosso cinema (não) contava, Proibido Nascer no Paraíso, Libelu – Abaixo a Ditadura, Sobre Sete Ondas Verdes Espumantes, Legalidade, Amor, Plástico e Barulho, Açúcar, entre outros.