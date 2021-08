Oficina online e gratuita capacita artistas para gestão da própria carreira

Curso “Gestão de Carreira Artística” faz parte do projeto E-Criativo; as aulas têm início no próximo dia 10 de agosto e vagas são limitadas

Estão abertas as inscrições para a oficina “Gestão de Carreira Artística”, promovida pelo projeto E-Criativo. As aulas serão ministradas por Taciana Enes, especialista em Gestão e Produção Cultural com ênfase em eventos, produtora, pesquisadora e empresária cultural desde 2009. A participação é gratuita e, visando o aprofundamento de conteúdo e a interatividade com os participantes, as vagas são limitadas. A realização é 100% online, em período noturno e em tempo real. As aulas têm início no próximo dia 10 e seguem até o dia 24 de agosto, sempre às terças e quintas-feiras no período noturno.

O setor de atividades artísticas, criativas e de espetáculos, em decorrência da pandemia do coronavírus, foi bastante afetado e vem, aos poucos, retomando suas ações. A oficina tem como foco justamente contribuir com o segmento e incentivar o meio artístico, capacitando artistas em como autogerir suas carreiras. Podem participar profissionais das mais diversas áreas culturais, que estejam ou não vinculados a produtores e gestores, e ainda, empreendedores criativos e demais interessados no tema.

Os encontros abordarão temas relacionados com economia criativa, construção de conceito/marca, autogestão de carreira, técnicas de vendas, patrocínio cultural, políticas culturais e sustentabilidade para convidar os participantes a desenvolver um novo panorama de perspectiva de gestão para suas carreiras onde, no cenário geral, o artista pode, ele mesmo, conduzir atividades para a autogestão.

“Os artistas, geralmente, focam na arte em si, no desenvolvimento da parte criativa da sua arte. Mas, além disso, existe todo um sistema, um mecanismo cultural por trás do espetáculo, propriamente dito, que precisa ser organizado. Existe uma pré-produção, questões relacionadas ao cenário cultural, político, econômico e sustentável, que precisam ser observados para que o artista continue se desenvolvendo” explica Taciana.

Segundo ela, entregar a visão da autogestão para o artista traz benefícios, mesmo que ele já atue em conjunto com um produtor, é importante ter a visão geral do cenário cultural e isso ajuda e diminuir conflitos entre estes dois profissionais, e ambos podem entender o processo como um todo. Como a oficina tem configuração completa em modo online, também há o incentivo para que os artistas estejam cada vez mais inseridos em novas tecnologias que também podem ser facilitadoras para a sua arte.

“A oficina em modo remoto é uma inovação e permite que estejamos preservados neste momento delicado, mas não deixa de limitar a produção artística, o objetivo é fomentar a cultura, gerando interação e adquirindo conhecimento”, reforça Taciana.

O Projeto

O Projeto E-Criativo é uma iniciativa que visa desenvolver a cadeia produtiva da economia criativa no Vale do Paraíba e fomentar o empreendedorismo nessa área, por meio de cursos de qualificação com profissionais renomados. Ao longo do 2º semestre de 2021, serão lançados outros cursos voltados à capacitação e desenvolvimento do capital intelectual com foco em três eixos principais: gestão cultural, produção audiovisual e mídias sociais.

“Trata-se de uma excelente oportunidade para aqueles que tem potencial e talento para se desenvolverem profissionalmente na área criativa, mas que não têm perspectiva de como fazê-lo e de como podem utilizar suas competências para prestação de serviço ou empreendedorismo”, explica Eduardo Pane, coordenador geral do projeto.

E-Criativo

O projeto E-Criativo é realizado por meio do Programa de Ação Cultural São Paulo (PROAC), Governo de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com patrocínio da Gestamp, fabricante de estampados e componentes metálicos; apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região (Sindmetau); e produção da Univers, empresa especializada em comunicação e responsabilidade social corporativa.

Oficina: “Gestão de Carreira Artística”

Encontros: 10/08, 12/08, 17/08, 19/08 e 24/ 08 (terças e quintas).

Horário: Das 19h às 21h.

Link para inscrição: https://forms.gle/8L6cTb6XJxMa8vDM9

Mais informações: info@e-criativo.com

Acompanhe o projeto e as novidades pelas redes sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/ecriativo_empreende/

Facebook: https://www.facebook.com/ecriativo.empreende/