Confira a programação completa do Teatro Colinas de 27 a 30 de abril

JAZZ, BLUES, BOSSA NOVA E FUNK

Filarmônica do Vale Big Band homenageia nomes do jazz e do blues

Teatro Colinas recebe o segundo concerto da temporada 2023 da Big Band, com o melhor do jazz, blues, funk e bossa nova. O grupo musical, composto por maestro e músicos apresentam nesta quinta (27), às 20h, arranjos exclusivos de sucessos de Herbie Hancock, Duke Ellington, George Gershwin, Nat Adderley, Tom Jobim, Dizzy Gillespie, Stevie Wonder, Bob Mintzer e Bruno Mars. Será radiante!

“Filarmônica do Vale Big Band”

Onde: Teatro Colinas (av. São João, 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP)

Quando: 27 de abril – Quinta, às 20h

Gênero: Show

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 60,00 / R$ 30,00 (bilheteria de quarta a sexta, das 13h às 21h; sábados das 13h às 21h; domingos, das 13h às 19h)

Telefone: (12) 3204- 5236

Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/filarmonica-do-vale-big-band-

ROCK ‘N’ ROLL

Clássicos de Eric Clapton agitam público no Teatro Colinas

O melhor do Eric Clapton estará no palco do Teatro Colinas nesta sexta (28 de abril) na voz de Gabriel Costi. Junto da TryBlues Band, o cantor promete os sucessos daquele que é considerado um dos melhores guitarristas de todos os tempos. No palco, além de Costi, no vocal e na guitarra, Henrique Cezarino no vocal, na guitarra e na bateria; Nei Xavier na bateria; e Ederson Marques (Ed) no contra-baixo.

E mais: fãs da banda podem ainda ajudar no setlist da banda, escolhendo no site (https://trybluesband3.wixsite.com/home) quais músicas não podem faltar no show. Imperdível!

“Eric Clapton – por Gabriel Costi e TryBlues Band”

Onde: Teatro Colinas (av. São João, 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP)

Quando: 28 de abril – Sexta, às 21h

Gênero: Show

Duração: 90 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 90,00 / R$ 45,00 (bilheteria de quarta a sexta, das 13h às 21h; sábados das 13h às 21h; domingos, das 13h às 19h) – *DOANDO 1KG DE ALIMENTO, O INGRESSO SAIRÁ A R$ 70,00 (INTEIRA)

Telefone: (12) 3204- 5236

Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/eric-clapton-por-gabriel-costi-try-blues

COMÉDIA MUSICAL INFANTIL

‘Wandinha Addams – Uma comédia musical’: música e bom humor para todas as idades

Wandinha e seu irmão Feioso, ao chegar na escola, descobrem que foram transferidos para a sala de aula dos alunos “especiais”. Lá conhecem o inteligente Lucas, a especialista em redes sociais Cyber e Maya, uma menina com um QI avançado. O ano letivo promete ser proveitoso… No entanto, a professora Sra. Brawn não pretende facilitar a vida da turminha. Muitas confusões à vista no palco do Teatro Colinas neste sábado (29) e domingo (30).

Espetáculo autoral, inspirado nas charges de Charles Adams publicadas no jornal “The New Yorker” de 1937. Entre os temas abordados, diferenças e intolerância daqueles que acham que todos devem se encaixar dentro de um padrão.

“Wandinha Addams – Uma comédia musical”

Onde: Teatro Colinas (av. São João, 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP)

Quando: 29 de abril – Sábado, às 16h; e dia 30 de abril – Domingo, às 16h e às 18h

Gênero: Comédia

Duração: 70 minutos

Classificação: 2 anos

Ingressos: R$ 70,00 / R$ 35,00 (bilheteria de quarta a sexta, das 13h às 21h; sábados das 13h às 21h; domingos, das 13h às 19h). Ingresso Antecipado Até 10/04/2023 sairá por R$ 60,00 (Inteira) e R$ 30,00 (Meia)

Telefone: (12) 3204-5236

Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/wandinha-addams

COMÉDIA

Adriana Birolli traz a São José dos Campos a comédia ‘Não!’

Por que às vezes é tão difícil falar não? Por que abrimos mão de tantas coisas em prol dos outros? Esse é o tema de “Não!”, comédia em cartaz neste sábado (29), às 21h, no Teatro Colinas. Adriana Birolli dá voz à protagonista, uma moça que está pronta para comemorar seu aniversário de 36 anos com a família… Mas que não quer ir. Até que por meio de mensagens que começam a chegar no seu celular, entendemos sua relação com todos, familiares, namorado, colegas de trabalho e, principalmente, com ela mesma. Uma peça que é uma verdadeira busca pela liberdade de dizer “não”.

“NÃO! – Uma comédia com Adriana Birolli”

Onde: Teatro Colinas (av. São João, 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP)

Quando: 29 de abril – Sábado, às 21h

Gênero: Comédia

Duração: 60 minutos

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 80,00 / R$ 40,00 (bilheteria de quarta a sexta, das 13h às 21h; sábados das 13h às 21h; domingos, das 13h às 19h)

Telefone: (12) 3204-5236

Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/nao-uma-comedia-com-adriana-birolli-