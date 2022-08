The Town 2023: The Town — dos mesmos criadores do Rock in Rio — lança seu primeiro movimento de comunicação

Assim como acontece no festival carioca, faltando pouco mais de um ano, The Town já inicia conversas com o público, gerando conexão com a capital paulista e com o Brasil, transportando as pessoas para um lugar totalmente mágico e fantástico: a nova Cidade da Música

Faltando pouco mais de um ano para a abertura dos portões, o novo festival de música, cultura, arte e entretenimento de São Paulo, que é dos mesmos criadores do Rock in Rio, começou seu grande movimento de comunicação, com o primeiro conteúdo chamado “Magia”. Assim como no Rock in Rio, a organização trabalha para quebrar paradigmas e comunicar a magia e o fantástico, com objetivo de transportar o público para o universo incrível que ele irá conhecer e experiências inesquecíveis que vivenciará em The Town.



“Assim como fazemos com o Rock in Rio, começamos nosso grande movimento de comunicação faltando pouco mais de um ano para a abertura dos portões. Nosso objetivo primário com essa comunicação é passar toda a grandiosidade da experiência que vamos ter em The Town, retratando que vai ser mágico. A proposta criativa de trabalhar a estética da esfera — representação gráfica da logomarca de The Town — é transportar, quem a toca, para a Cidade da Música, ou seja, para esse novo universo mágico e paralelo, que está em sinergia com a história que estamos contando”, conta Ana Deccache, diretora de Marketing do Rock in Rio e The Town. A comunicação foi criada pelas agências A-Lab e Artplan, ambas empresas do Grupo Dreamers.



Este grande movimento de comunicação se soma às intervenções presenciais realizadas em São Paulo no último mês, onde foram captados os conteúdos que deram origem a esse novo conteúdo. Nas ocasiões, The Town aportou em locais emblemáticos de São Paulo para suas primeiras intervenções na cidade, colocando o público frente a frente com fragmentos do que poderá ser vivido dentro do novo evento, iniciando assim um movimento de conversas com os fãs e gerando conexão com a metrópole. A partir de agora, com seu grande movimento de comunicação, The Town além de ocupar a cidade, começa a apresentar seus palcos: São Paulo Square, Factory e The One. Na gravação das duas intervenções, que deram origem a esta primeira comunicação, de um lado todo o encantamento do jazz com a personalidade de um vozeirão bem paulista, Jeniffer Nascimento e uma Big Band com 16 músicos, para representar a São Paulo Square. O espaço está prometido como o local com o maior número de selfies da Cidade da Música e foi inspirado na região em que a Cidade foi fundada, reunindo alguns dos seus principais ícones históricos, como a Catedral da Sé e a Estação da Luz, embalados ao ritmo de muito jazz e blues.



Do outro, ao melhor estilo industrial, performances de rap, trap e hip-hop, sob o timbre de Criolo e a ginga de um grupo de bailarinos, representam os palcos Factory e The One. Inspirado nos antigos galpões das fábricas que ajudaram a elevar o nome de São Paulo, o Factory trará o mood da cultura urbana e terá performances de street dance e shows de trap, hip hop e rap — que estão entre os gêneros mais consumidos da Cidade, além de muitas intervenções artísticas que tomarão conta de toda a cenografia do local. Já o palco The One tem como inspiração a arte urbana de São Paulo, com o grafite como um dos principais representantes. Tudo isso, embalado pelas trilhas já lançadas do festival. A cenografia e a arquitetura dos palcos levarão o público a sentir como se estivessem nos locais mais bonitos da cidade de São Paulo.

“Finalmente teremos um festival do time do Rock in Rio para chamar de nosso aqui em São Paulo e estou muito feliz por fazer parte disso. São Paulo é uma conexão de tribos e o festival vai trazer isso pra gente”, comemora Jeniffer Nascimento. “A música tenta descrever um pouco da cidade de São Paulo, algumas das camadas de tantas camadas que essa cidade tem. O que é essa pluralidade, o que é essa ancestralidade, o que é o tanto de cada canto da cidade que se reúne neste território e um tanto do Brasil que se reúne também nesse território”, conta Criolo, autor do trap “Bem-vindo a São Paulo, The Town acontece”, uma das músicas tema do festival.

A campanha tomará conta de São Paulo e de todo país e o filme, produzido pela Madre Mia Filmes e dirigido por Kiko Lomba, será veiculado em tv aberta e fechada e cinema, tendo sido lançado no intervalo do Fantástico, no último domingo. A campanha conta, ainda, com comunicações em jornais, OOH, internet, rádio e um grande enxoval de mídias digitais. O filme pode ser conferido aqui: link .



Cidade da Música

Ocupando, pela primeira vez, uma área de 350 mil m² do Autódromo de Interlagos, a chamada Cidade da Música contará com sete grandes espaços, com cinco palcos e promoverá um verdadeiro encontro e celebração das mais variadas tribos e movimentos culturais. The Town acontece durante os dias 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro de 2023, e já nasce com números impressionantes. A expectativa é que o festival movimente já em sua primeira edição R$ 1,7 bilhão no Estado de São Paulo e gere mais de 20 mil empregos, auxiliando positiva e diretamente na retomada de diversos setores pós pandemia. A organização garante total conforto e segurança para os cerca de 600 mil visitantes que passarão por lá, durante o período do festival.

Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio e The Town, também compartilha suas percepções: “The Town é muito mais do que um festival, The Town é uma homenagem para São Paulo e será uma grande plataforma de promoção da cidade mundo afora, com toda a riqueza e pluralidade da sua cultura, da sua gente”.

Uma Cidade que não dorme: The Town oferece entretenimento para todos

No tour virtual, divulgado nas redes do novo festival, cada um dos espaços da Cidade da Música está sendo apresentado:

O palco ‘Skyline’ é o maior palco do evento e tem seu design inspirado nos prédios emblemáticos da capital. A previsão é de quatro shows por dia, com a presença dos maiores artistas do Brasil e do mundo, incluindo a tradicional queima de fogos de artifício sincronizada, na abertura e no encerramento. Representando sua grandiosidade, o palco terá as medidas de 88m x 30m.

O palco ‘The One’ tem como inspiração a arte urbana de São Paulo, com o grafite como um dos principais representantes e tamanho de 61m x 25m. A cenografia será realizada com contêineres e grafismos de diversos artistas locais. Neste espaço se esperam conteúdos exclusivos do festival, através de encontros e apresentações produzidas sob medida. As bandas consagradas e novos artistas devem consolidar o tom de diversidade de ritmos em shows únicos e inesquecíveis.

O New Dance Order, palco dedicado à música de pista que fez sua estreia na última edição do Rock in Rio, desembarca no The Town. Sua proposta diferenciada estabelece a conexão entre o ser humano e a música, a partir de sensações vividas neste ambiente e a palavra da vez deste espaço é dançar. As batidas serão as mais variadas — passando pelos gêneros house, techno, trance, bass, trap, EDM e outros beats eletrônicos. Todos preparados para envolver o público com uma energia singular. O palco para os artistas se apresentarem será na dimensão de 63m x 20m.

Prometido como o espaço com o maior número de selfies da Cidade da Música, a ‘São Paulo Square’ virá inspirada na região em que a Cidade foi fundada e irá reunir alguns dos seus principais ícones históricos, como a Catedral da Sé e a Estação da Luz, embalados ao ritmo de muito jazz e blues. Num cenário monocromático a arte predominará nas performances artísticas, música, dança e no colorido das obras, que tomará conta da plateia.

Inspirado nos antigos galpões das fábricas que ajudaram a elevar o nome de São Paulo, o ‘Factory’ trará o mood da cultura urbana e terá performances de street dance e shows de trap, hip hop e rap — que estão entre os gêneros mais consumidos da Cidade.

A homenagem não estaria completa se não estivesse presente toda a diversidade da gastronomia paulista. O ‘City Market’ será o espaço gourmet, com deliciosos cardápios, criados exclusivamente para The Town e assinados por conceituados chefs, bares e restaurantes que mostrarão porque São Paulo é reconhecidamente a capital gastronômica do nosso país.

Toda a cenografia será assinada por uma equipe de arquitetos, cenógrafos e engenheiros, que pensaram em cada detalhe buscando incorporar a alma da arquitetura paulistana e fazerem jus à beleza da cidade em toda a decoração do Festival.

Outro local apresentado é a ‘Área VIP’. O espaço climatizado terá buffet assinado por renomado chef e bar exclusivo. A área contará com estacionamento e acessos exclusivos para o evento.

Rock World

A Rock World é a empresa criadora de experiências que nasceu do maior festival de música e entretenimento do mundo, o Rock in Rio. Com a missão de proporcionar experiências inesquecíveis através da música e do entretenimento, a marca tem como base de sua cultura corporativa a arte de sonhar, de fazer acontecer e inspirar as pessoas através da filosofia de construir um mundo melhor.

Hoje, além do Rock in Rio, a Rock World expandiu sua área de atuação para outros projetos de produção de experiências que abrangem diferentes áreas. No Live Entertaiment, a marca possui o The Town, o novo e maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, que acontecerá no Autódromo de Interlagos, em setembro de 2023. Na área de Conteúdo, o Rock in Rio Studios é o produto que reforça o DNA da companhia para a criação de conteúdos audiovisuais Originais e o posicionamento no mercado como uma marca ainda mais poderosa e potente de comunicação. Na área de projetos de Educação, o Humanorama e o Rock in Rio Academy buscam ativar a potência das pessoas para contribuir na construção de um mundo melhor. A empresa também possui a marca Game XP, dedicada a experiências físicas e digitais no universo de games e e-sports, incluindo o evento game XP, que reúne o mundo geek junto com a música; o Dance Off, que é a competição de dançarinos de periferias de todo o país; e a Grrrls League, que é a maior liga feminina de CS:GO do mundo. Ao ampliar sua atuação para tantos campos e diferentes negócios, a Rock World é hoje uma das maiores empresas de criação e produção de conteúdo proprietário de Live Experience no mundo.

Rock in Rio

O Rock in Rio foi criado para dar voz a uma geração e promover experiências únicas e inovadoras. Em 1985, o evento foi responsável por colocar o Brasil na rota de shows internacionais. Batendo recordes de público a cada edição e gerando impactos positivos nos países onde é realizado, se consagrou como o maior festival de música e entretenimento do mundo. Consciente do poder disseminador da marca, hoje o Rock in Rio pauta-se por ser um evento com o propósito de construir um mundo melhor para pessoas mais felizes, confiantes e empáticas num planeta mais saudável.



A internacionalização da marca começou por Portugal, Lisboa, em 2004, onde o evento acontece até hoje, seguido por Espanha (Madri) e pelos Estados Unidos (Las Vegas). No Rock in Rio, os números não param de crescer. Pelas Cidades do Rock já passaram mais de 10 milhões de visitantes nestas 21 edições. Em 37 anos, o festival ganhou o mundo e tornou-se um verdadeiro parque de experiências, mas muito além disso, cresceu e ampliou a sua atuação, sempre com o olhar no futuro.

Adotando e incentivando práticas que apoiam o coletivo, o Rock in Rio preza pela construção de um mundo melhor e se une a empresas que possuem este mesmo olhar e diretriz. Em 2013, foi reconhecido por seu poder realizador ao receber a certificação da norma ISO 20121 – Eventos Sustentáveis. Desde a primeira edição, já gerou 237 mil empregos diretos e indiretos e investiu, junto com seus parceiros, mais de R $110 milhões em diferentes projetos, passando por temas como sustentabilidade, educação, música, florestas, entre outros.

The Town