Com expectativa de receber 5 mil pessoas, PqTec Innovation Week reúne congresso, exposição e rodada de negócios

Evento ocorrerá de 23 a 26 de agosto, no Parque Tecnológico São José dos Campos

Com o tema ‘Futuro das Conexões – Tecnologia, Negócios e Pessoas’, o Parque Tecnológico São José dos Campos, um dos maiores complexos de inovação e empreendedorismo do Brasil, promove, entre 23 e 26 de agosto, a primeira edição da PqTec Innovation Week. A expectativa é receber cerca de 5 mil pessoas durante os quatro dias de evento.

Em sua 1ª edição, a PqTec Innovation Week é a união de dois importantes eventos: a RM Vale TI, que apresenta as principais soluções tecnológicas para áreas estratégicas da economia; e o Nexus Summit, criado para reunir o ecossistema de startups e empreendedores do Brasil.

De acordo com Marcelo Nunes, Diretor de Novos Negócios do Parque Tecnológico São José dos Campos, o tema do primeiro Innovation Week acompanha o momento atual. “A PqTec Innovation Week é o momento do ano em que conseguimos mostrar e dinamizar o conhecimento e as relações de quem produz tecnologia com quem precisa dessas tecnologias para se tornar mais competitivo, produtivo e inovador. Vivemos um tempo em que todos os tipos de conexões se tornam cruciais e, como um ambiente de oportunidades, o PqTec cumpre seu papel para o País”.

O Congresso, que ocorrerá entre os dias 23 e 25 de agosto, tem como objetivo proporcionar a troca de conhecimento, conexão, aprendizado e networking. Serão 38 painéis, com diferentes temas, como a forma que gestores públicos podem explorar o 5G para a geração de receitas acessórias e como podem usar tecnologias remotas na área de saúde. Para o setor agro, conteúdos como tecnologias e decisões autônomas para todos os tipos de propriedade.

Além disso, o evento contará com mais de 40 estandes e diversos espaços e atividades pensadas para potencializar o networking. A área de exposição será o ponto de encontro entre pessoas, empresas, iniciativas e novas ideias. Diversas empresas estarão presentes, como a Parker, líder mundial em tecnologias de movimento e controle; a Erione, especializada em inteligência em telecomunicações, segurança e conectividade; e a Proxion Solutions, empresa integradora de soluções.

Rodada de Negócios



Tem como objetivo facilitar a interação entre as empresas que desenvolvem tecnologias (startups) e os potenciais clientes – grandes empresas e prefeituras de todo o Brasil, ao promover encontros assertivos com profissionais que têm poder de decisão nas empresas. Os interessados podem se cadastrar por meio do formulário.

Acelera Startup



Durante o PqTec Innovation Week acontecerá o Acelera Startup, o maior evento de investimento-anjo da América Latina, criado para aproximar investidores de empreendedores inovadores. Os participantes selecionados participarão de palestras, mentorias e avaliações durante dois dias e, depois, os melhores projetos são apresentados à banca de investidores. As inscrições devem ser realizadas neste link.

PqTec Innovation Week



Data: 23 a 26 de maio de 2022

Local: Estrada Dr. Altino Bondensan, 500 – Eugênio de Melo, São José dos Campos – SP, 12247-016

Parque Tecnológico São José dos Campos

O Parque Tecnológico São José dos Campos foi criado em 2006 e é um dos maiores complexos de inovação e empreendedorismo do Brasil. Tem a missão de promover ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, visando o desenvolvimento competitivo e sustentável das empresas e instituições vinculadas. Ocupa uma área de 188 mil m², onde estão instaladas 152 empresas, 5 institutos de ciência e tecnologia e 10 institutos de ensino e pesquisa.