FIG lança campanha com Fernanda Motta em almoço exclusivo

Jo Foresti e Fernanda Motta receberam ontem amigas e convidadas para um almoço especial em comemoração ao lançamento da coleção Eloquence da FIG Cool Leather.

O encontro aconteceu no Gero Privê, no Fasano, e contou com a participação de 20 mulheres que puderam conhecer um pouco mais das novas criações da marca e da campanha estrelada pela top. Ticiane Pinheiro, Mariana Rios, Mirella Santos, Patricia Romano, Mônica Salgado, Valéria Almeida e Ju Ferraz foram algumas das mulheres presentes no almoço.

Jô Foresti, Diretora Criativa da FIG, comemorou o sucesso da campanha e a parceria com Fernanda Motta: “Estou muito feliz com esse almoço e o lançamento da coleção Eloquence; não poderíamos ter outro rosto para nossa campanha que não fosse a Fernanda Motta. Além de admirá-la como mulher, ela tem a essência e a eloquência da mulher FIG e ver todas essas potências femininas reunidas, foi especial”.

A campanha traz como ponto de partida o tema eloquência, que é habilmente mesclado com o poder de expressão da mulher. A capacidade de falar e expressar-se com desenvoltura é vista como uma ferramenta fundamental para construir uma imagem forte, seja por meio da escrita, oratória, imagem pessoal e, principalmente, da expressão por meio da moda. Para encapsular esses sentimentos e inspirações, Eloquence adota cinco palavras-chave que permeiam as criações e os momentos da mulher FIG: força, expressão, moda, confiança e narrativa.

FIG Cool Leather + Fernanda Motta

ELOQUENCE

Modelo e apresentadora é a estrela da campanha da marca que ressalta o poder de expressão da mulher.

Com a chegada de uma nova temporada, o cenário se renova, trazendo consigo uma aura repleta de inspiração e estilo. A FIG.ura feminina da FIG se destaca como forte, expressiva e confiante, buscando sempre sua melhor versão. Ela é a protagonista de sua própria história, moldando sua moda de forma única e autêntica. E, para celebrar a campanha “Eloquence”, Jo Foresti, Diretora Criativa da FIG, escolheu a top model Fernanda Motta.

A relação entre a FIG e Fernanda Motta começou quando ao compartilhar sua jornada desafiadora enfrentando o câncer de mama na capa de uma das revistas mais conceituadas do Brasil, Fernanda optou por vestir uma regata da FIG criada para apoiar a causa do Outubro Rosa, dando voz a esse tema tão sensível.

Fernanda Motta

“Minha relação com a FIG foi uma surpresa maravilhosa! Há alguns anos, me mandaram uma peça de coleção, uma regata rosa, logo depois, recebi meu diagnóstico de câncer de mama. Quando fui fazer a capa da revista CARAS usei essa peça, por conta da cor e corte. Ficou marcada para mim. Logo na sequência, fui procurada pela marca para trabalharmos juntos, e eu senti que era para ser. É uma marca que me identifico bastante. Não só pelo formato e corte do couro, mas pela elegância, tem a ver comigo. Todas as pessoas envolvidas no projeto mostram a felicidade e o amor por estarem fazendo o que amam, assim como eu. Esse é o começo de uma história que será bonita de ser contada”, destaca Fernanda.

“A minha forma de expressão sempre foi baseada na minha verdade. Ela é forte porque é a minha raiz, a minha veracidade e caráter. Consigo transmitir isso quando me expresso e faço isso pela forma de me vestir, dos meus acessórios, onde frequento e meu estilo de vida”, ressalta a estrela da campanha.

A coleção Eloquence traz como destaque o Vestido Gutta, na cor Safira (azul), um dos favoritos de Fernanda. O modelo reflete uma forte conexão com a moda contemporânea e elegância atemporal. Sua modelagem ajustada oferece um visual confiante e versátil para todas as ocasiões. Com mangas longas e um decote canoa delicado, o vestido equilibra sutileza e ousadia. A fenda na medida certa proporciona elegância ao caminhar, enquanto os bolsos adicionam praticidade, um detalhe que conquistou a top model.

A campanha será lançada em 14 de março com almoço especial de Fernanda Motta e convidadas, apresentando composições poderosas com as novas peças da FIG Cool Leather. As criações são voltadas para mulheres que estão sempre em busca da melhor expressão de si mesmas, de eloquência, assim como a Fernanda Motta que ao longo de sua consolidada carreira demonstra a cada ato de sua vida a força de ser mulher.

“Minhas expectativas para esse lançamento estão altíssimas. O trabalho está lindo, tivemos muita sintonia! Trabalhar com uma marca que sempre respeitou e admirou minha trajetória e carreira é um presente. Como profissional, isso é o prêmio máximo para mim. O resultado ficou incrível, é um presente de 2024”, finaliza Fernanda.

Sobre a FIG Cool Leather

Expressando a essência da moda autoral, a FIG combina a liberdade do streetstyle com o respeito ao tempo do feito à mão. Especializada em couro nobre, a marca transcende as tendências passageiras ao se associar ao luxo através de designs primorosos, com matéria-prima de qualidade, cortes impecáveis, elegância e distinção.

A modelagem incomparável e os detalhes artesanais tornam as coleções da marca a escolha ideal para a mulher moderna, urbana e inteligente. Com uma linguagem contemporânea, a FIG captura a essência da mulher que preza por um estilo cool e dinâmico, sem nunca abrir mão da elegância e distinção.

Todo o processo de produção é conduzido de forma individual, desacelerada e manual, onde a qualidade é controlada em cada etapa, peça por peça. A abordagem da FIG é baseada no consumo consciente, na produção em baixa escala e na valorização da cadeia produtiva local. O trabalho de criação, aliado à habilidade dos artesãos, garante uma peça eterna que permite muitas combinações ao longo do tempo, pois para a FIG, consumir menos é consumir melhor.

A moda FIG é inspirada em mulheres que gostam de se expressar com clareza e independência, especialmente por meio da roupa. Valores como coragem, liberdade e a beleza da mulher em todas as idades são celebrados.

Através da loja física e do site, a beleza e versatilidade das peças inspiram confiança em mulheres espalhadas pelo Brasil, conquistando o coração de influenciadoras e celebridades que desempenham um papel fundamental na história de sucesso da marca. A relação próxima com as clientes – denominadas FIG.lovers – permite que a marca crie peças exclusivas, proporcionando uma experiência cool e de luxo.

Quem Faz a FIG Cool Leather

A FIG Cool Leather foi criada por Jo Foresti, cuja paixão pela moda moldou o nascimento da marca desde o início. Sua infância, passada acompanhando seu pai em uma fábrica de calçados da família, traçou os primeiros passos de sua jornada e alimentou seu amor pela moda. Foi dividindo a rotina com o pai na fábrica da família que Jo absorveu o conhecimento sobre o trabalho com couro e desvendou os segredos do desenvolvimento de produtos.

Em busca incessante de novas experiências, cursou Design no Brasil e, após sua graduação, partiu para Londres, onde realizou uma especialização em Design de Moda na San Martin Art School. Ao retornar à sua terra natal, a empresária realizou uma pós-graduação em Design Estratégico, que se revelou um ponto de virada crucial para sua visão empreendedora. Nesse momento, imersa em uma fase em que valorizava a qualidade sobre a quantidade na moda, Jo deu vida à FIG Cool Leather.

A opção pelo couro como principal matéria-prima de suas criações não foi por acaso. A empresária acredita na força desse material e nas inúmeras possibilidades que ele oferece. Seja na moda feminina, acessórios ou calçados, ela enxerga a vastidão de opções que podem ser exploradas com ele. Para Jo, a dificuldade inerente ao trabalho com essa matéria-prima é o que mais a encanta. A adversidade gera a motivação para criar e fazer acontecer de maneira tão distinta.

Sua missão em expandir seu talento e conceber criações memoráveis em couro tem um propósito claro: acompanhar e inspirar mulheres fascinantes que expressam sua personalidade com irreverência e frescor, proporcionando-lhes uma experiência de compra íntima e personalizada.

“Quando decidi criar a FIG, não queria apenas lançar mais uma marca no mercado e sim fazer a diferença na vida de cada mulher que comprasse uma peça FIG. Por isso, cada produto é cuidadosamente produzido de forma manual, garantindo qualidade em cada etapa. Priorizamos o consumo consciente, resultando em uma peça eterna. Nossa moda é uma expressão de coragem, liberdade e beleza feminina, celebrando a individualidade e a clareza na expressão pessoal.”, Jo Foresti – Diretora Criativa da FIG.