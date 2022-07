iBest os Top10 em Fitness e Wellness no Brasil

Os dez finalistas do iBest 2022 são anunciados e tem início a votação aberta ao público

Manter um estilo de vida saudável tem sido uma preocupação de boa parte da população. Para tal, muitos recorrem aos especialistas nas redes sociais para se orientar e ser incentivado, especiamente através dos influenciadores que produzem conteúdo em quantidade e qualidade. Conhecer aqueles que mais e melhor informam aos brasileiros e que possuem o maior número de ávidos e frequentes seguidores, nas diversas redes, é um desafio.

Para apoiar o entendimento de quais são as melhores e mais relevantes iniciativas nacionais, o iBest anuncia os Top10 Fitness e Wellness, sobre os quais os brasileiros irão votar para eleger os campeões do país em 2022.

Carol Vaz

Exercício em casa

FitDance

Tiago Toguro

Gracyanne Barbosa

Kelly Key

Renato Cariani

Leo Stronda

Minha Vida

Maíra Cardi

Confira os Top10 Brasil, os 10 principais em Fitness e Wellness

Para Marcos Wettreich, CEO do iBest, o prêmio tem a função de um certificador, destacando aqueles que se sobressaem como os melhores entre os maiores do Brasil. “São muito poucos os influenciadores ou empresas que serão eleitos como os preferidos do brasileiro, e para estes será outorgada a placa de vencedor ou Top3 iBest, que são os troféus mais exclusivo no Brasil hoje”. E complementa: “Ancoramos a escolha do grupo de finalistas a métricas de engajamento e alcance, e é impossível antever os resultados pela enorme competição”, complementa Wettreich.

Recorde de votação e novidades no maior prêmio do Brasil

O Prêmio iBest se consolida como o maior prêmio do Brasil, seja pela abrangência de suas 87 categorias, seja pelo volume de votação popular. A seleção dos melhores do Brasil é feita com o apoio de um algoritmo do iBest que procura, quantifica e compara a relevância digital de cada iniciativa, em todas as principais redes sociais, em sites e apps, e com o apoio de uma votação prévia.

Na edição de 2022 o iBest também aponta as principais revelações digitais em áreas como Música, Beleza e Humor; os melhores em 15 estados do Brasil e as principais iniciativas ESG, como boas práticas ambientais, sociais e de diversidade, entre outros assuntos de importância para o consumidor brasileiro. São esperados mais de vinte milhões de votos únicos durante o ano de 2022. Os vencedores serão anunciados em novembro.

