Agronegócio no Brasil soma 19 milhões de trabalhadores no 2° trimestre de 2022 a maior alta desde 2015

A população ocupada no agronegócio brasileiro, que se refere a todos os que trabalharam no agronegócio, de empregados que recebem salários (com ou sem carteira assinada) até produtores rurais (empregadores ou que trabalham por conta própria) e trabalhadores familiares auxiliares, somou 19,09 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2022 – um aumento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

As informações são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz/Universidade de São Paulo (Esalq/USP). Segundo a pesquisa, este é o maior número de pessoas atuando no setor desde o segundo trimestre de 2015, quando esta população ocupada totalizou 19,18 milhões de pessoas.

Os números coletados a partir de informações do PNAD-Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) e da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), mostram que o setor continua em alta no Brasil.

Se considerarmos as empresas que trabalham “fora da porteira”, mas com serviços para o setor, o número pode ser ainda maior. Na TerraMagna, por exemplo, empresa que leva crédito para o agronegócio, com sede em São José dos Campos-SP, foram contratados 33 colaboradores no segundo trimestre do ano. Já no acumulado de janeiro a agosto foram 90 vagas abertas na empresa.

“O mundo sempre precisará de comida, roupa, remédios e diversos outros produtos que têm o agro como origem. Por isso, este setor segue forte e contratando. Na TerraMagna, de janeiro a agosto de 2022, crescemos em 30% a quantidade de colaboradores e continuamos em busca de novos talentos para nos ajudar com a missão de potencializar o agro por meio de crédito inteligente.”, conta Rodrigo Marques, diretor de People, da TerraMagna – considerada uma das maiores fintechs do agro na América Latina.

