A beleza das piscinas naturais espalhadas pelo Brasil

Conheça quatro piscinas naturais e seus atrativos

Das muitas belezas do Brasil, as piscinas naturais são uma das mais significativas. As piscinas naturais são formadas por diversos tipos de pedras e valem-se de filtros naturais como plantas e peixes para sua limpeza. Essas piscinas são procuradas por diversos turistas que buscam destinos afrodisíacos e relaxantes, seja para um fim de semana ou para a passagem das férias. O Brasil oferece, de norte a sul do país, essas formações cristalinas com águas límpidas, além de recifes e corais, rodeados por uma fauna marinha fascinante.

Os destinos para quem busca essa experiência são variados e uma das considerações a serem feitas é que as piscinas naturais aparecem, uma vez que a maré está baixa, a água fica presa nos recifes que, por sua vez, se transformam em uma espécie de aquário que duram de três a quatro horas. Posto isso, o horário das marés não é constante, ocorre uma mudança de 30 a 45 minutos, sempre mais tarde que no dia anterior.

Maragogi

As piscinas naturais de Maragogi, cidade no estado de Alagoas, são a porta de entrada para quem quer fazer o percurso de Alagoas e Pernambuco. As paisagens exuberantes e áreas abertas à visitação como Galés, Taocas e Barra Grande são os grandes atrativos. Além disso, existe a possibilidade de realizar o mergulho com snorkel, praticar stand-up paddle entre outros. Sendo essa mais uma das muitas piscinas naturais do nordeste do estado brasileiro, a cidade fica a 124 km de Maceió, capital do estado, e a cerca de 130 km de Recife, capital de Pernambuco.

Gruta do Lago Azul, Bonito

Localizada no estado do Mato Grosso Sul, outra paisagem encantadora é a da Gruta do Lago Azul, que fica na cidade de Bonito. A piscina consiste em uma gruta, com águas azuis e profundidade estimada em 90 metros. Para chegar ao local, é necessário um esforço significativo, uma vez que fica a 20 km do centro da cidade, ainda é necessário caminhar 150 metros pela mata, no entanto, a paisagem encontrada é de tirar o fôlego, fazendo valer o esforço.

Lençóis Maranhenses

Os lençóis maranhenses, cobertos por areias claras, estão localizados em Barreirinhas e Santo Amaro do Maranhão, estão a 250 km de distância da capital maranhense, São Luís. O local conta com diversas piscinas naturais e dunas de areias. Inclusive servindo de paisagem para realização de ensaios fotográficos de casamento, ou passeios de bug pela areia. O parque conta com uma área de 155 mil hectares e diversas montanhas de areia, tornando-se um atrativo e ótimo destino para quem desejar conhecer uma parte do Maranhão.

Porto de Galinhas

Já eleita pela revista Viagem e Turismo da Editora Abril como a “Melhor Praia do Brasil”, Porto de Galinhas fica localizado no distrito de Ipojuca, no estado de Pernambuco. A região é bastante frequentada por turistas e surfistas de diversas outras regiões e é um cartão-postal do Nordeste brasileiro, as piscinas servem de refúgio para inúmeros peixes coloridos que chegam até a se alimentar perto dos visitantes. O passeio de jangada também é bastante conhecido, logo depois do mergulho. Para conhecer todos os destinos indicados, é essencial que um bom planejamento seja feito, em caso de locomoção, é possível realizar o aluguel de carros Recife,para que o acesso a outros locais próximos seja mais viável, além de pensar a relação custo e benefício, auxiliando no acesso ao destino de viagens e colaborando para a experiência de conhecer uma das piscinas naturais mais visitadas do país.

Foto: Istock