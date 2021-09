BrasilAgro anuncia venda por R$ 130,0 milhões de parte da Fazenda Rio do Meio

A BrasilAgro anunciou aos acionistas na noite desta segunda-feira (20), por meio de um Fato Relevante, que vendeu, por R$ 130,1 milhões, parte da Fazenda Rio do Meio, localizada no município de Correntina, Bahia. O valor é equivalente a 250 sacas de soja, cerca de R$ 45,5 mil, por hectare útil.

A área total negociada tem 2.859 hectares, sendo 3.230 úteis. “O comprador já realizou pagamento inicial no valor de R$ 5,3 milhões e realizará pagamento adicional de R$ 10,6 milhões ainda em 2021”, informa o documento publicado na CVM.

A companhia informa também que o saldo restante será pago em sete parcelas anuais. A Fazenda Rio do Meio faz parte do portfólio da BrasilAgro desde janeiro de 2020, com uma área total de 12.288 hectares. Com a venda de parte das terras, a empresa ainda detém 7.715 hectares da propriedade rural.

No comunicado, a direção da BrasilAgro destaca que a Taxa Interna de Retorno (TIR) esperada em reais é de 56,5%, já que, do ponto de vista contábil, o valor da área negociada nos livros da companhia é de R$ 40,0 milhões, incluindo aquisição e investimentos líquidos de depreciação. “A referida venda se insere na estratégia de negócios da Companhia, que objetiva, além de ganhos com produção agrícola, a realização de ganhos de capital com a venda das propriedades”, finaliza o comunicado.

Com portfólio avaliado em R$ 3,4 bilhões, segundo balanço divulgado ao mercado no fim do mês passado, a BrasilAgro é especializada na compra e venda de propriedades rurais e na produção de alimentos, fibras e bioenergia. A companhia, listada na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) desde 2006, tem operação em seis Estados brasileiros e também no Paraguai e na Bolívia.