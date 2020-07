Conheça as marcas preferidas do gamer brasileiro para diversos segmentos

Já em Energéticos, quem aparece em 1º lugar é a Red Bull que, dentre outras ações, realiza um torneio de eSports no país,seguida por TNT e Monster. Quando se fala em refrigerantes, Guaraná e Coca-Cola são as preferidas, enquanto a Fanta, que tem apoiado diversos projetos de games, figura em 3º lugar.



“Fortalecer o cenário de jogos eletrônicos no Brasil é um desejo de muitos players do mercado. E as marcas que já adotam essa missão no seu escopo de investimentos, independentemente do tipo de apoio, avançam uma casa em direção à mente do público gamer”, afirma Carlos Silva, Head de Gaming na Go Gamers.