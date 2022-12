Africanos sobram e vencem a 97ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre

Estreantes Andrew Rotich, de Uganda, e Catherine Reline, do Quênia, brilham e são os novos campeões. Fábio Jesus e Jenifer Nascimento foram os melhores brasileiros na Prova, ambos com o quarto lugar.

Neste sábado (31), os atletas africanos voltaram a vencer na Corrida Internacional de São Silvestre. Na 97ª edição da principal prova de rua da América Latina, Andrew Rotich, de Uganda, foi o campeão da disputa entre os homens, com o tempo de 44min43 para os 15 km por ruas e avenidas paulistas. No feminino, a estreante Catherine Reline, do Quênia, de apenas 20 anos, sobrou e venceu com folga no tempo de 49min39s. Os brasileiros também marcaram presença no pódio, com Fábio Jesus Correia (46min13s) e Jenifer Nascimento (54min02s), ambos com a quarta colocação.

Mais de 32 mil atletas largaram para a corrida mais tradicional do Brasil e que encerra o calendário de competições. Para destacar a edição, o dia ensolarado na capital paulista serviu de moldura para uma prova bastante interessante. Momentos antes da largada, as já tradicionais faixas, placas e cartazes continham mensagens e homenagens a Pelé, que faleceu na última quinta-feira. Mais uma vez, as ruas da capital paulista ganharam um colorido especial com tantos competidores.

Às 8h05, com 20o de temperatura, a prova masculina largou. Nos primeiros quilômetros, um pelotão de oito atletas começou a despontar. Entre eles três brasileiros e cinco africanos. No Km 6, Andrew já apresentava certa vantagem para os oponentes e não demorou para que o ugandense ampliasse a diferença. No oitavo quilômetro, ele já liderava, e via seus oponentes com menos ritmo.

A partir daí, o atleta de 22 anos não diminuiu o ritmo, e passou a se distanciar cada vez mais dos demais atletas. O africano não foi mais ameaçado e administrou os quilômetros finais para vencer pela primeira vez na São Silvestre, com 44min43. Joseph Panga, da Tanzania (45min17s) e Maxwell Rotich, de Uganda, (45min42s) ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

“Foi uma boa prova apesar do clima quente e úmido, Isso acabou me afetando um pouco. O percurso também tem muitas subidas e descidas e exigiu bastante. De qualquer forma, estou muito feliz com o resultado e, especialmente, por vencer na minha estreia aqui”, destacou o vencedor, que este ano ainda ganhou duas meias maratona, na França e Holanda.

O baiano Fábio Jesus Correia foi o atleta nacional mais bem colocado entre os homens, completando na quarta colocação. E ficou feliz com o resultado, que não esperava. Além do pódio, Fábio também foi premiado pelo Assaí Atacadista com o valor de R$ 10 mil em vale-compras a serem usufruídos no período de um ano.

“A prova toda é bem difícil e ainda tem descida puxada no começo que exige muita atenção. Em certo momento da prova, percebi que estava bem e poderia andar junto com os africanos que estava na frente. No final, tive de força um pouco para garantir o quarto lugar”, afirmou o atleta do São Paulo FC.

Feminino

Entre as mulheres, uma estreante de apenas 20 anos foi o destaque e não deu chances para as adversárias. Catherine Reline, impôs ritmo forte e desde a largada mostrou a que veio. A cada quilômetro via suas concorrentes ficarem para trás. E no Km 10 passou a liderar com folga, abrindo boa vantagem para as demais. Nem a experiente corredora Wude Yismer conseguiu acompanhar Catherine, que com tranquilidade liderou de forma absoluta. Com folga a queniana venceu a edição 2022 da São Silvestre, em sua estreia na Prova, com o tempo de 49min39s.

“Estou feliz com o resultado da minha primeira participação na São Silvestre. Meu maior desafio foram as subidas, confesso que tive dificuldades. Mas dei meu melhor e me mantive focada, pensando em não desistir, o que exigiu um esforço mental. Assim, conquistei esse importante resultado logo na minha estreia aqui”, comemorou a jovem.

O pódio no feminino foi liderado pelas atletas africanas. Além da vitória da queniana, as etíopes Wude Yimer e Kebebush Yisma ficaram em segundo e terceiro. Jenifer Nascimento completou os 15 km em 54min02, garantindo a quarta posição e mais um pódio na São Silvestre, seu segundo na Prova, já que em 2021, Jenifer ficou em terceiro.

“É sempre difícil enfrentar as africanas, elas são sempre muito fortes e com ritmo rápido. Mas consegui um pódio pela segunda vez seguida e estou muito feliz, tenho só que agradecer a todos que me ajudaram com este trabalho”, comemorou a atleta de São Paulo, assim como Fábio, a corredora também faturou a premiação de R$ 10 mil em vale-compras da rede atacadista Assaí, para serem gastos no período de um ano.

Resultados da 97a Corrida Internacional de São Silvestre

Masculino

1) Andrew Rotich (UGA), 44min43s

2) Joseph Panga (TAN), 45min17s

3) Maxwell Rotich (UGA), 45min42s

4) Fábio Jesus Correia (BRA), 46min13s

5) Moses Kibet (UGA), 46min15s

Feminino

1) Catherine Reline (QUE), 49min39s

2) Wude Yimer (ETI), 50min01s

3) Kebebusch Yisma (ETI), 52min57s

4) Jenifer do Nascimento (BRA), 54min02s

5) Tadesu Tafa Weka (ETI), 54min24s

97ª Corrida Internacional de São Silvestre

