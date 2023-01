Tarcísio de Freitas é empossado governador do Estado de São Paulo

Cerimônia na Alesp formaliza passagem de cargo ao governador e também ao vice-governador Felício Ramuth

Tarcísio de Freitas foi empossado governador do Estado de São Paulo em cerimônia realizada neste domingo, 1º de janeiro de 2023, pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado). A solenidade, presidida pelo presidente da Casa, deputado estadual Carlão Pignatari, também marcou a posse do vice-governador Felício Ramuth.

Eleito com mais de 13 milhões de votos no segundo turno das eleições em outubro de 2022, Tarcísio se tornou o 64º governador da história do Estado. Aos 47 anos, o engenheiro e militar da reserva foi por pouco mais de três anos ministro da Infraestrutura no governo do presidente Jair Bolsonaro, responsável por um amplo programa de obras e privatizações.

Antes ele já tinha ocupado cargos na Controladoria Geral da União, no Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre), na Câmara dos Deputados e na Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), responsável pelo programa de privatizações, concessões e desestatizações.

Tarcísio deixou o cargo de ministro no início do ano para concorrer à sua primeira eleição pelo partido Republicanos. Casado com Cristiane de Freitas e pai de dois filhos, Tarcísio substitui Rodrigo Garcia, governador de abril a dezembro de 2022, e terá a missão de comandar o maior orçamento do Brasil, com R$ 317 bilhões aprovados para 2023. Em seu discurso de posse, Tarcísio reafirmou o seu compromisso de cumprir a Constituição.

Alesp

“É uma honra muito grande tomar posse na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, essência da representação democrática paulista. Aqui teremos o ambiente de diálogo para fazer de São Paulo um exemplo para o Brasil, em termos de políticas sociais, de sustentabilidade, de inclusão, de inovação, de luta pela segurança pública, pelo emprego, pelo desenvolvimento econômico e regional. Vamos trabalhar na construção de consensos, no convencimento por meio do trabalho técnico e da transparência, sempre respeitando as diferenças, sempre com uma atitude propositiva”, disse Tarcísio de Freitas.

Tarcísio de Freitas

Tarcísio é formado pela AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras) e é graduado em engenharia – fortificação e construção pelo IME (Instituto Militar de Engenharia). O novo governador do Estado de São Paulo foi engenheiro do Exército Brasileiro e chefe da seção técnica da Missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti.

Presidente da Alesp, Carlão Pignatari

Na cerimônia de posse, o presidente da Alesp, Carlão Pignatari, desejou sucesso ao novo governador. “Hoje é um dia muito importante para São Paulo. Nós, do maior Parlamento da América Latina, temos a honra enorme de dar posse ao senhor e ao nosso vice-governador. Desejar a vocês quatro anos de muito trabalho, muita gestão. Que vocês sejam muito felizes nessa direção que São Paulo está tendo, e não tenho nenhuma dúvida que vai melhorar cada dia mais. Então desejo a você muita sorte e muito sucesso e contem sempre com a Assembleia Legislativa de São Paulo”, disse Carlão Pignatari.

Após a solenidade, foram prestadas honras militares ao novo governador. Tarcísio passou em revista à tropa e acompanhou a saudação à bandeira e o desfile dos cadetes do Barro Branco. Em seguida, Tarcísio de Freitas e Felício Ramuth seguiram para o Palácio dos Bandeirantes, onde ocorre a transmissão do cargo de governador e vice e a nomeação da nova equipe de secretários para a gestão 2023-2026.