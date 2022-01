AVIAN assina contrato exclusivo de estoque de peças sobressalentes com Embraer

A AVIAN Inventory Management, LLC (“AVIAN”), juntamente com a sócia única de capital, York Aerospace Solutions III (“YAS”), assinou um acordo com a Embraer para os direitos exclusivos de aquisição, promoção e distribuição de peças sobressalentes de aviões comerciais e executivos da companhia. Desenvolvido para promover acessibilidade e rapidez ao mercado, o centro de distribuição da AVIAN disponibilizará produtos a todos os operadores de aeronaves e centros de manutenção e reparo ao redor do mundo, oferecendo um ponto central de atendimento.

Estabelecido desde o início especificamente para atender a estratégia de longo prazo de reposição de peças da Embraer, a AVIAN concentrará o inventário global de partes sobressalentes em uma nova base em Orlando, na Flórida. As operações e as vendas devem iniciar no primeiro trimestre de 2022.

Além da Embraer, a AVIAN tem materializado a incorporação de um canal de vendas de parceiros em sua operação para atuar como linha de frente junto aos clientes. DASI, UNICAL Aviation e Regional Airline Support Group (RASG) foram nomeadas dentre uma ampla gama de interessados. Cada uma delas demostrou ter grande alcance no mercado, possuir anos de experiência com o produto e, principalmente, expressaram desejo em apoiar os clientes da Embraer.

Johann Bordais, presidente e CEO da Embraer Serviços e Suporte

“Com este acordo de longo prazo com a AVIAN, conseguiremos aumentar o nosso alcance e acessibilidade em termos de distribuição de peças, ao mesmo tempo que nos permite aumentar desempenho e eficiência, com foco nas necessidades do cliente”, afirmou Johann Bordais, presidente e CEO da Embraer Serviços e Suporte.

Os usuários terão acesso a todo o inventário da AVIAN por meio dos canais de venda regulares da Embraer, além dos três parceiros de vendas mencionados e continuarão podendo verificar a disponibilidade e solicitar as peças sobressalentes nas plataformas da Embraer.

Ian Gurekian, CEO da AVIAN Inventory Management

Ian Gurekian, CEO da AVIAN Inventory Management afirmou que “esta parceria é um exemplo da habilidade da Embraer em ajustar sua estratégia de longo prazo ao mesmo tempo em que mantém o foco total em seus clientes. A AVIAN conseguiu trabalhar junto com a Embraer para desenhar uma solução que una os objetivos financeiros e operacionais, enquanto cria uma plataforma que mantém a Embraer próxima e integrada à sua base de cliente.”

AVIAN

AVIAN Inventory Management foi lançada como uma entidade dedicada a unir as necessidades específicas da estratégia de peças sobressalentes da Embraer a longo prazo e a criar uma plataforma que pode crescer junto com a expansão da oferta de produtos da Embraer.A AVIAN Component Solutions foi estabelecida em 2019 em parceria com a York Aerospace Solutions (“YAS”), que é apoiada pela sua proprietária York Capital Management (YCM) e Fidera, a fim de fornecer soluções de inventário para fabricantes da indústria aeronáutica. Ao longo dos últimos dois anos, os sócios de capital se mantiveram comprometidos com a AVIAN como parceiros de operação, construindo relacionamentos de longo prazo que focam em aquisições de inventários dentro do setor. Para mais informações visite: https://www.avianparts.com

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola.

A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves.

Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.