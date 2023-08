Azul Conecta apresenta plano de operação no aeroporto

A empresa Azul Conecta apresentou nesta quarta-feira (16) um plano de operação a partir do aeroporto Prof. Urbano Stumpf de São José dos Campos.

A proposta da empresa é utilizar a aeronave modelo Cessna Grand Caravan para voos fretados de carga ou passageiros. O modelo tem capacidade para até uma tonelada de carga em aeronaves adaptadas. O Grand Caravan também pode transportar até 9 passageiros e mais dois tripulantes.

Azul Conecta

Fundada em 2020, a Azul Conecta integra o grupo Azul Linhas Aéreas Brasileiras, concentrando os voos regionais da companhia. A empresa conta com a maior frota de modelos Cessna Grand Caravan da América Latina.

O plano de operação foi apresentado durante um evento de hub logístico que reuniu cerca de 100 pessoas, entre empresários e representantes do setor de logística no aeroporto de São José.

“Acreditamos que esse é um dia histórico para São José e região. A Azul Conecta acredita nesse projeto, ele é certeiro. Vamos dar a possibilidade de embarcadores saírem de São José para todas as localidades do Brasil, sendo que no Centro-Oeste até a região Sul conseguimos fazer ida e volta no mesmo dia”, afirmou Cesar Merigo, gerente comercial da Azul Conecta.

Entre os diferenciais para transporte de pequenas cargas apresentados pela empresa está a licença para transplante de órgãos, fármacos e materiais perigosos.

A Azul Conecta realizou também rodadas de negócios com interessados e espera concretizar alguns acordos para as próximas semanas.

O evento também apresentou soluções para agenciamento de cargas, desembaraço aduaneiro e operações cambiais.

Aeroporto Inteligente

O presidente do Conselho Administrativo da SJK Airport, Eduardo do Valle, destacou a importância do terminal para o desenvolvimento do hub logístico.

“Nosso objetivo é integrar os vários agentes de logística que operam na região tendo como polo o aeroporto, que já possui uma operação internacional de carga desde 24 de maio. Desde essa data, já recebemos mais de 250 toneladas de produtos”, afirmou Valle.

“O projeto da Azul é bastante inovador e vai contar com o nosso apoio. Para uma Cidade Inteligente, nada melhor que ter um aeroporto inteligente.”