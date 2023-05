Achou Gastronomia surge como proposta para ser um hub de gastronomia online

Conforme uma pesquisa realizada pelo grupo COMSCORE E FORRESTER RESEARCH, em 2017, 44 milhões de internautas brasileiros se interessaram por gastronomia no meio digital. Apesar do número já expressivo, um novo levantamento feito pelo Google, indicou que, em 2021, a gastronomia liderou entre os itens mais pesquisados no Google Trends. Tendo em vista esses dados, fica evidente que esse nicho, cheio de pluralidades, é uma grande tendência ainda em crescimento.

Nesse contexto, com a disseminação – e democratização – de conteúdos sobre gastronomia na internet, diversos portais online surgiram no meio digital. Contudo, muitas dessas páginas não contemplam a gastronomia em sua totalidade, como instrumento de lazer e até mesmo emancipação, se restringindo a, apenas, receitas ou críticas e indicações de locais ou Serviços de Alimentação. Pensando nisso, em contemplar todas as áreas dentro desse vasto universo, o Achou Gastronomia surgiu.

Por que falar sobre gastronomia?

Como apontado acima, a gastronomia é uma área diversificada. Além de ser uma das formas de expressão cultural, reflexo de tradições e história, a gastronomia também é a ferramenta de subsistência de milhões de pessoas ao redor do mundo. Dessa forma, sabendo que a gastronomia faz parte da vida de todos os indivíduos (não necessariamente da mesma forma para todos) e a complexidade por trás desse mundo de sabores e conhecimento, hoje, apresentamos o Achou Gastronomia como um dos portais mais completos do segmento.

Conheça o Achou Gastronomia

Se você tem interesse em assuntos como Notícias, Ofertas de Cursos, Vagas de Emprego e Estágio, Eventos, Trabalhos Acadêmicos, História e Curiosidade sobre a Alimentação, assim como também, o Colunismo, com nomes da Gastronomia Brasileira, conheça o Achou! Além desses conteúdos, Receitas e Indicações dos melhores produtos do mercado também são publicadas constantemente para ajudar os leitores do portal. Isso tudo ao mesmo tempo em que se propõe a ser um hub para que indústrias e seus consumidores tenham mais proximidade.

Tendo o aporte da Agência Bocca, empresa especializada em performance digital, cujas atividades são focadas no crescimento do portal, por meio de ações de tráfego: anúncios, SEO e Inbound Marketing, o Achou Gastronomia é um portal em constante estado de desenvolvimento e aprimoramento, de forma que fique sempre otimizado para melhorar a experiência do usuário e o rankeamento nos veículos de buscas online.

Com a proposta de atender as demandas dos consumidores, que cada vez mais buscam por portais completos para realizar suas buscas em um mesmo lugar, de forma rápida e precisa, o Achou Gastronomia vem fidelizando um público bastante amplo.

Gastronomia e Marketing

Ademais, quando se fala em gastronomia no meio digital, é interessante abranger outras estratégias de disseminação para tratar sobre o assunto. Nesse sentido, a gastronomia e o marketing são duas áreas que têm uma relação muito próxima, principalmente porque, juntos, aproximam o consumidor do negociante.

Sob essa perspectiva, enquanto ferramenta para a democratização da gastronomia, o marketing é fundamental na divulgação de estabelecimentos de gastronomia em geral, e pode ser usado de diversas maneiras para atrair e fidelizar clientes. Ter presença digital, atualmente, é indispensável para expansão de negócios e fidelização dos consumidores.

Dessa forma, o ambiente online é a segunda frente de loja do Achou Gastronomia para com os seus clientes; e, por esse meio, encantam seguidores e os transformam em fãs que vendem a sua marca genuinamente, porque se identificam e acreditam nos valores dela.

Conclusão

Em suma, se você procura por um portal online completo sobre gastronomia, não deixe de conferir o Achou Gastronomia. Lá, os mais diversos conteúdos a respeito da área gastronômica são compartilhados diariamente de maneira informativa e simplificada possível para atender às suas demandas, das mais específicas às menos.

Imagem de Freepik