Como manter a saúde e o bem-estar durante o outono

Saiba como preservar sua saúde durante a estação do outono

O outono é o prenúncio do inverno. Para aqueles que gostam de temperaturas mais amenas com dias nem tão quentes que necessitam do uso constante dos aparelhos de climatização, nem aqueles muito frios que nos deixam naturalmente mais preguiçosos, pode se alegrar, pois o dia 20 de março marca a chegada da estação que mescla as características do verão e do inverno.

Apesar do clima mais agradável, os cuidados com a saúde devem permanecer, já que as mudanças bruscas de temperatura podem agravar as doenças respiratórias como as alergias devido à proliferação de fungos e bactérias, mas também aumenta as chances de contaminação com o vírus da gripe. Para manter-se saudável durante o outono, continue a leitura e confira nossas dicas!

Cuide da saúde no outono

A instabilidade do clima durante o outono pode ocasionar síndromes gripais. Por isso, é necessário redobrar a atenção com as crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, uma vez que esses grupos apresentam maiores chances de adoecerem com mais facilidade.

Por ser uma estação com mudanças repentinas de temperaturas, os problemas de saúde preexistentes como bronquites, sinusites e rinites alérgicas podem ser agravados. Também é bastante comum nessa época do ano surgir outras condições como:

● irritação nos olhos;

● coceiras;

● secura;

● conjuntivite;

● ressecamento e rachaduras na pele.

Portanto, com os cuidados necessários, é possível preservar seu bem-estar a fim de evitar que algumas doenças atrapalhem sua qualidade de vida durante essa estação.

Recomendações para manter a saúde em dia durante o outono

Não há nada mais irritante do que passar dias com a alergia atacada ou de cama por conta de uma gripe. Para aqueles que sofrem com as doenças respiratórias, siga as dicas abaixo e diminua as crises de sinusite ou bronquite.

Hidrate-se bastante

A importância de beber água constantemente é recomendada em qualquer época do ano. No entanto, como transpiramos menos durante o outono e o inverno, é normal ingerir menos quantidade de água.

Por isso, carregue sua garrafa de água e mantenha-se sempre hidratado, pois quando bebemos pouco líquido as vias aéreas ficam secas, facilitando a acomodação dos vírus e bactérias.

Higienização das roupas

É nesse período que começamos a desengavetar os casacos, que ficam muito tempo guardados acumulando bactérias e fungos. Logo, à medida que for aproximando o frio, comece a higienizar as peças de roupa mais pesadas, deixando secar ao sol, para que eliminem os micro-organismos acumulados.

Segundo os médicos, ter o hábito de manter os cômodos da casa arejados e manter a circulação de ar é importante para que bactérias, ácaros, fungos e poeira não causem alergias, agravando as doenças respiratórias. Desse modo, deixe as portas do guarda-roupa abertas e troque os lençóis e toalhas de banho com frequência para evitar o aparecimento desses problemas.

Hidrate a pele

Nossa pele tende a rachar durante as épocas de frio, por causa do aspecto seco, ficando mais áspera. Para sua pele não ressecar, use hidratantes corporais para diminuir as irritações, rachaduras e alergias cutâneas nas regiões do rosto e pescoço.

Assim, abuse e use dos cremes faciais e hidratantes corporais, evitando os banhos quentes prolongados, que reduzem o ressecamento da pele, destruindo a barreira de proteção dela. Lembre-se de usar protetor solar mesmo em dias frios, passe hidratante labial, mas também evite os cremes que tenham na composição ácidos e esfoliantes para uma epiderme mais hidratada e saudável.

Evite os ambientes fechados

A aglomeração em ambientes fechados pode ocasionar a contaminação de vírus como o da gripe, favorecendo para a transmissão de alguns vírus e bactérias pelo ar. Portanto, durante o outono os locais fechados devem ser evitados, já que são propícios para que as doenças sazonais aconteçam com maior frequência. Quando estiver em ambientes internos, deixe as janelas sempre abertas para a ventilação de ar.

