Para quem já estava com saudade. Chega a 2 ª Edição da FEIJUCA DO BITELA!

O evento acontece no próximo dia 20 de novembro, no Espaço Donna Carmela.

A Feijuca do Bitela nasceu do desejo de compartilhar sabores e momentos de satisfação e alegria com os familiares e amigos. E para os que já estavam pedindo bis. Vem aí a 2 ª Edição da Feijuca do Bitela, que acontece no próximo dia 20 de novembro, a partir das 12h, No Espaço Donna Carmela. O 1º lote já está à venda, através da rede social: @ espacodonnacarmela ou pelo tel. (12) 99225 4023

Feijuca do Bitela

A Tradicional FEIJUCA DO BITELA, começou no ano de 2003, com a intenção inicial de comemorarmos meu aniversário em um lugar bucólico na Serra da Mantiqueira, comenta um dos proprietários do espaço Donna Carmela, Roberto Augusto dos Reis.

Tal comemoração acabou virando um evento para 100 pessoas, muitas delas chegando um dia antes para ajudar na preparação da majestosa feijoada.

Donna Carmela

“A felicidade e a descontração foi tanta que tal evento se repete até hoje, e agora estamos expandindo aos nossos queridos clientes da Donna Carmela”, comenta Roberto ( Bitela).

2 ª Edição da Feijuca do Bitela

A Feijuca do Bitela é composta por uma deliciosa feijoada acompanhada de torresmo com goiabada picante, couve refogada com bacon, farofa, bisteca suína, molho picante a base de caldo de feijão e laranja, caldinho amigo, laranja e arroz branco.

Tudo servido à vontade! Afinal, o que é bom se pede bis!

Rodi & Cesinha

E para completar esse cenário, o que não poderia faltar, o samba da nossa gente ao vivo com a Dupla: Rodi & Cesinha.

Tudo isso naquele ambiente acolhedor e aconchegante, inclusive com área externa E se por acaso preferir saborear na sua casa, ainda pode pedir no delivery!

1º lote R$ 59,00 de 09 a 13/11

2º lote R$69,00 de 14 a 19/11

Marque na agenda: Feijuca do Bitela: 20 de novembro, a partir de 12h

@ espacodonnacarmela

Foto de Dayvison de Oliveira Silva no Pexels