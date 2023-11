A Conexão Solidária realiza almoço beneficente

“Um Dia no Campo”, que é uma tradição da associação, volta a ser realizado este ano. A Conexão Solidária, realiza no próximo dia 12 de novembro (Domingo), a partir das 12h30, um almoço beneficente.

O evento, que tem como objetivo, arrecadar fundos para ajudar três instituições:

– ONG Jardim das Borboletas, que atende crianças e jovens em todo Brasil, que são portadoras de uma doença rara e ainda sem cura, a Epidermólise Bolhosa.

A ONG oferece mensalmente medicamentos, curativos, suplementos alimentares, cestas básicas, adaptação das residências, assistência e visitas “in loco” de equipes especializadas.

– Os Vicentinos da zona norte de São José dos Campos, que ampara 80 famílias em situação de vulnerabilidade social, com acompanhamento constante, cujo objetivo é a assistência e promoção da vida humana.

– Associação Bem te Vi, que atende pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas deficiências, proporcionando-lhes mais qualidade de vida, através do ensino especializado e acompanhamento do desenvolvimento de cada assistido.

O almoço será realizado na Mansão Eventos, na Estrada Municipal Joel de Paula, 137- Eugênio de Melo em São José dos Campos.

O ingresso para Adulto: R$ 240, Ingresso Infantil (de 6 a 10 anos): R$ 120, e crianças até 5 anos não pagam, pode ser adquirido através do instagram @conexaosolidariaoficial ou pelos telefones: (12) 98141-6562, (12) 98189-4007 e (12) 9713-8681.

O evento será em sistema all inclusive com almoço caipira, bebidas, bar de drinks, sobremesas e café colonial.

Haverá show com Priscilla Coutto, e a gastronomia do Expresso Gourmet com comida típica e doces da fazenda.

O encerramento terá um maravilhoso Café Colonial com as delícias produzidas pelo Santo Sabor.

Durante todo o evento, haverá espaço kids, com monitores e muitas brincadeiras com a turminha do Clube Aquarela Kids e passeio de charrete com a equipe da Fazenda São Clemente.

Ao pôr do Sol, apresentação da orquestra de viola caipira de Atibaia.

A organização recebe a assinatura da Martucheli Eventos.

“Este é um evento preparado com muita dedicação e carinho para receber você e sua família. Assim nos unimos numa grande corrente do bem com o único propósito de tornar a vida de muitas pessoas e o mundo melhor. disse Célia Moscardi, presidente da associação.

“Um Dia no Campo”, está em sua 3a edição e desta vez, a expectativa é que cerca de 400 pessoas compareçam.



Conexão Solidária

A Conexão Solidária, existe há 23 anos e foi idealizada pela empresária joseense Célia Moscardi, com o objetivo de apoiar as inúmeras instituições da região e fazer a diferença nas vidas dos assistidos por essas instituições e de todas as pessoas que a associação alcançar.



Informações sobre as atividades e voluntariado da CONEXÃO SOLIDÁRIA, podem ser obtidas através do instagram @conexaosolidariaoficial

“Juntem-se a nós nessa missão de amor”!