SUMMER BREEZE 2024 CONFIRMA MAIS 4 NOMES NO LINE UP. CONFIRA!!!

Os anúncios da vez são Gamma Ray, Black Stone Cherry, Overkill e Nestor. O line up completo será divulgado em 17/11, às 19h.

A primeira edição brasileira do festival alemão Summer Breeze Open Air, realizada nos dias 29 e 30 de abril de 2023 no Memorial da América Latina (SP), foi além dos shows e focou na experiência completa. Com mais de 40 bandas e quatro palcos, o festival já consta no calendário oficial de eventos da Prefeitura Municipal de São Paulo e terá edições anuais. Com realização da Free Pass Entretenimento e Consulado do Rock, a próxima já está agendada para os dias 26, 27 e 28 de abril de 2024.

Quando o empresário Rick Dallal, da Free Pass Entretenimento afirmou que a organização iria “importar” a tradição dos 25 anos do festival, como sendo “um espaço amigável para toda a família, de fácil acesso, atividades e ativações além dos shows e experiência gastronômica inesquecíveis”, ele disse, ainda, que tinha a certeza de que o público sairia “ansioso para voltar em 2024”. A intuição se concretizou.

Com acesso fácil, o evento voltará a focar na experiência. A disposição dos palcos, com dois principais (Hot e Ice Stage) de um lado e outros mais distantes (Sun) e Waves Stage que, diferente da edição anterior, agora também será na área externa, aberto ao público geral do evento, se manterá nos moldes dos eventos europeus, assim como o rigor no cumprimento do horário. A organização também apresentará mais diversidade na gastronomia, com a culinária alemã presente, além de opções veganas e vegetarianas.

Assim como em 2023, haverá as feiras de cultura Geek, Urbana, Tatuagens e a Horror Expo, estandes de merchandising, área de descanso e o espaço kids, com brinquedos, monitoria e iniciação musical. O espaço destinado para sessões de autógrafos com algumas bandas presentes no festival retornará em 2024.

“Eu tinha uma grande expectativa. Sabia que a equipe do Brasil, através da Free Pass, de Rick Dallal, e do Claudio Vicentin, da Roadie Crew, estava fazendo um bom trabalho. No final, como estamos falando de um primeiro evento, de algo novo, superou as expectativas”, comemorou Achim Ostertag, um dos criadores do Summer Breeze na Alemanha. “Me senti orgulhoso por isso e por ter criado uma nova família no Brasil com toda a equipe, os produtores e todos que trabalharam diretamente no festival. Estou extremamente ansioso pela edição de 2024”, completou Ostertag, que também tocou no Hot Stage como baterista da banda Voodoo Kiss.

Além da Free Pass Entretenimento, o evento ganhou um reforço na realização com a chegada da empresa Consulado do Rock. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, a tradicional marca, loja e principal fornecedor de camisetas oficiais para as agências de merchandise une forças ao time do Summer Breeze Brasil.

Abaixo mais informações de novos nomes confirmados:

GAMMA RAY: Banda alemã criada em 1989 pelo lendário guitarrista e vocalista Kai Hansen, um dos fundadores do Helloween, é conhecida por sua contribuição significativa para o power metal, influenciando muitas outras bandas do gênero.

Quando deixou o Helloween, Hansen logo recebeu a oportunidade de criar um álbum solo. O projeto começou com o vocalista Ralf Scheepers (atual Primal Fear), uma escolha que haviam considerado para o Helloween no passado. Gradualmente, com álbuns como “Heading For Tomorrow” (1990) e “Sigh No More” (1991), se tornou uma banda sólida, praticando um power metal e heavy tradicional, caracterizado por riffs potentes, vocais melódicos e letras frequentemente relacionadas a temas de ficção científica, fantasia e questões sociais.

O Gamma Ray, formado atualmente por Kai Hansen, Frank Beck (vocal), Henjo Richter (guitarra e teclado), Dirk Schlächter (baixo) e Michael Ehré (bateria), conclama sua base de fãs dedicados no Brasil para a apresentação no Summer Breeze Open Air Brasil. Você está preparado para clássicos como “Heaven Can Wait”, “Land Of The Free”, “New World Order”, “Rebellion in Dreamland”, “Armageddon”, “Heading for Tomorrow”, “Send Me A Sign” ou até “Somewhere Out In Space”?

BLACK STONE CHERRY: Chris Robertson (vocal e guitarra), Ben Wells (guitarra), Steve Jewell Jr. (baixo) e John-Fred Young (bateria) atualmente divulgam “Screamin’ at the Sky”, seu oitavo disco de estúdio.

Originária de Edmonton, no Kentucky (EUA), faz um som inspirado no hard, southern rock e classic rock tipicamente americano e no estilo Lynyrd Skynyrd. A banda possui alguns álbuns de sucesso, incluindo o debut homônimo, lançado em 2006. Músicas como “Lonely Train” e “Hell & High Water” foram sucesso imediato em rádios no mundo todo e nas plataformas digitais, sendo até hoje faixas que marcam presença nos setlists dos shows.

“Screamin’ At The Sky” marca uma nova fase para Black Stone Cherry, que certamente trará este novo momento para o festival Summer Breeze Open Air Brasil com um setlist recheado de incríveis músicas.

OVERKILL: A banda americana de thrash metal atualmente está promovendo o seu 20º álbum de estúdio, “Scorched”. A história data do início da década de 80, quando Bobby “Blitz” Ellsworth (vocal), Robert Pisarek (guitarra), D.D. Verni (baixo) e Rat Skates (bateria) se uniram em Nova Jersey. Com essa formação, saiu o debut “Feel the Fire” (1985). Rapidamente, o grupo ganhou reconhecimento com álbuns como “Taking Over” (1987) e “Under the Influence” (1988). Embora tenham enfrentado mudanças na formação ao longo dos anos, Blitz e D.D. Verni permaneceram membros constantes, lançando discos cultuados como “The Years of Decay” (1989) e “Horrorscope” (1991).

Na década de 1990, muitas bandas de thrash enfrentaram desafios, mas se o Overkill tirou um pouco o pé no pesado “I Hear Black” (1993), seguiu íntegro, experimentando com seu som e lançando álbuns notáveis como “W.F.O.” (1994), “The Killing Kind” (1996), “From the Underground and Below” (1997) e “Necroshine” (1999). Com uma base de fãs leais, a banda é conhecida por suas performances energéticas ao vivo e é amplamente respeitada no cenário do thrash. Além disso, tem uma conexão especial com o Brasil, onde retornará em 2024 para o Summer Breeze Open Air Brasil.

NESTOR: A banda sueca de hard rock/AOR composta por Tobias Gustavsson (vocal), Jonny Wemmenstedt (guitarra), Marcus Âblad (baixo), Martin Johansson (teclado) e Matthias Carlsson (bateria) escolheu seu nome a partir do mordomo do Capitão Haddock nas histórias em quadrinhos As Aventuras de Tintin. Fundada em 1989, quando os integrantes tinham entre 14 e 16 anos, encerrou suas atividades precocemente, mas retornou mais de 30 anos depois e soltou o debut, “Kids In A Ghost Town”, em 2022.

Com uma inspiração na música dos anos 80/90, como também em filmes e revistas, a nostalgia está na moda. O single “1989”, que indica bem a fase em que o grupo foca sua musicalidade, teve 335 mil visualizações, se tornando uma grande sensação do hard sueco.

O debut inclui músicas com letras pessoais, como “On the Run”, “Perfect 10”, “Firesign” e a faixa-título, que exploram a vida de um garoto com grandes ambições em uma pequena cidade do interior. Com esta inspiração na música dos anos 80/90, assim como em filmes e revistas, a nostalgia está na moda com a banda de hard rock Nestor. E eles estão prontos para te contagiar com esta energia num dos palcos do Summer Breeze Open Air Brasil.

SUMMER BREEZE 2024

Confira abaixo line up com nomes divulgados até o momento:

Amorphis

Angra

Anthrax

Avatar

Biohazard

Black Stone Cherry

Carcass

Death Angel

Dr. Sin

Eclipse

Edu Falaschi

Eminence

Forbidden

Gamma Ray

Hammerfall

In Extremo

Killswitch Engage

Korzus

Lacuna Coil

Mr. Big

Nervosa

Nestor

Overkill

Ratos de Porão

Sebastian Bach

Sinistra

The 69 Eyes

The Night Flight Orchestra

The Troops of Doom

Torture Squad

Tygers of Pan Tang

Within Temptation

Obs.: Line up completo será divulgado em 17/11, às 19h

Os ingressos já estão disponíveis através do Clube do Ingresso e pontos de venda sem taxa de conveniência. Confira valores:

Ingresso por dia (Summer Card): R$475 (meia) / R$950 (inteira)

Summer Card Social: R$550

Ingresso para todos os dias (Pass): R$1.400 (meia) / R$2.800 (inteira)

Mais informações em www.clubedoingresso.com/evento/summerbreeze2024