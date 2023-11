ONG Cabelegria inicia campanha para arrecadar fundos para confecção de perucas

Instituição atua desde 2013 com produção e doação de perucas para pacientes com câncer

A ONG Cabelegria lançou a campanha Adote Uma Peruca para financiar a produção de perucas para mulheres e crianças em tratamento oncológico de todo o Brasil. Atualmente, a ONG possui duas toneladas de cabelo em estoque aguardando serem transformadas em perucas. A partir de novembro, é possível contribuir com valores fixos mensais ou uma doação única pelo site da organização.



Adote Uma Peruca

Desde 2013, a Cabelegria tem como missão resgatar a autoestima e levar sorrisos aos pacientes com câncer e trabalha através do recebimento de doações de cabelo, os transformando em perucas de alta qualidade, que são distribuídas gratuitamente. Até o momento, mais de 420 mil pessoas enviaram doações de cabelo e mais de 13 mil perucas foram doadas a pacientes em tratamento quimioterápico.



Apesar do grande número de doações recebidas, a ONG enfrenta desafios para transformar os cabelos em perucas já que a sua produção e envio tem um custo estimado de R$100 por unidade. Dessa forma, foi criada a campanha “Adote Uma Peruca”, que arrecada doações financeiras com o objetivo de levar autoestima a ainda mais pessoas pelo Brasil. Com menos de 80 centavos por dia, é possível garantir um kit de costura e contribuir para confecção de novas perucas.



“Nossa missão é proporcionar apoio e dignidade a quem enfrenta o desafio do câncer. Cada doação, por menor que seja, faz a diferença e nos ajuda a continuar nosso trabalho. Cada história de luta contra o câncer é única e é nossa missão apoiar essas pessoas em sua jornada”, reitera Mariana Robrahn, fundadora e presidente da Cabelegria.



O câncer é uma questão de saúde pública global, sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo e representando um desafio significativo para a expectativa de vida. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima 704 mil novos casos de câncer no Brasil em 2023, afetando aproximadamente um em cada cinco indivíduos.



Uma em cada cinco pessoas enfrentará o câncer em algum momento de suas vidas, de acordo com o INCA. Globalmente, o câncer de mama é o tipo mais comum, com 2,3 milhões de novos casos (11,7%), seguido pelo câncer de pulmão, que registra 2,2 milhões de casos (11,4%). O apoio financeiro à Cabelegria permite expandir suas operações, produzir mais perucas e beneficiar um número maior de pessoas enfrentando desafios em suas vidas.



Cabelegria

A Cabelegria é uma organização transparente e responsável financeiramente, garantindo o uso eficaz das doações, como evidenciado em relatórios disponíveis em seu site. Suas doações têm um impacto significativo na vida daqueles afetados pelo câncer.

ONG Cabelegria – A/C Cabelegria

Caixa Postal – 75207

São Paulo/SP

CEP. 02415-972

Link de doação Cabelegria