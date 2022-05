Você precisa renovar o guarda-roupa, mas não quer gastar muito dinheiro? Confira quais as 7 dicas para economizar na compra de roupas e calçados, aqui neste artigo!

Economizar em roupas não é tão complicado quanto parece. Hoje em dia, você consegue ótimas ofertas ao comprar roupas online, em Outlets ou lojas de segunda mão e, até mesmo, utilizando cupons promocionais, como exemplo, cupom de descontos Zattini.

Dicas para economizar na compra de roupas e calçados

Para realizar uma boa economia na compra de roupas e calçados, você precisa ter em mente alguns fatores essenciais antes de gastar o seu dinheiro:

1. Planeje o que você precisa

Não compre roupas apenas por comprar, ou seja, você gostou de uma nova tendência e se sentiu tentado a aderi-la, mas seu guarda-roupa está cheio de peças que ainda lhe servem.

Se você for ao shopping com seus amigos, é provável que passe pelas lojas, veja várias roupas que gosta e se deixe levar pela emoção do momento. Não o faça! A falta de planejamento leva você a fazer compras compulsivas. Você pode acabar comprando 3 camisas que estavam em promoção, quando o que você realmente precisava era de uma calça. Isso já aconteceu com você?

É melhor fazer uma lista das coisas que você precisa e definir um orçamento para essa finalidade. Uma ótima opção é usar o um aplicativo de finanças pessoais com o qual você pode dividir suas despesas em diferentes categorias e atribuir um orçamento mensal a cada uma delas.

Dessa forma, você pode planejar suas despesas e monitorar quanto dinheiro usou em cada uma de suas categorias para identificar oportunidades de economia.

2. Compras em temporada de ofertas

A melhor época para comprar roupas de marca baratas é quando a roupa está fora de temporada. Ou seja, compre no verão as roupas que vai precisar no inverno e vice-versa. Isso acontece porque a maioria das lojas precisa abrir espaço para roupas que estão prestes a entrar em liquidação e, assim, baixam os preços das roupas que estão fora de temporada. Por mais estranho que pareça comprar uma jaqueta no meio do verão, se você sabe que precisa no inverno, será sua melhor decisão.

Outra maneira de encontrar temporadas de vendas é quando as mesmas lojas as anunciam. Você pode aceitar os alertas das lojas online, as quais vão enviar as ofertas do mês através do e-mail de marketing, daí você confere se tem algo que realmente precisa.

3. Não compre roupas que você não vai usar

Isso faz parte de não planejar suas compras ou fazer compras compulsivas. Comprar roupas que não usamos é algo que já aconteceu com quase todos nós: nos deixamos levar por gostos efêmeros, nosso humor, ofertas ou pressa.

Outro erro comum é comprar roupas que usaremos apenas uma vez na vida. Você comprou um vestido apenas para uma festa? Alguns sapatos apenas para sua formatura? Um tamanho extra pequeno porque imaginou que no verão já teria 10 quilos a menos? Seja realista e pergunte a si mesmo se você realmente usará o que está prestes a comprar.

4. Busque Outlets

Onde comprar roupas baratas? Os Outlets são uma boa opção para economizar, e você pode encontrar Outlets de marcas específicas. Neles você encontra roupas de marca que não são vendidas ou estão fora de temporada com mais de 50% de desconto. No entanto, tenha cuidado com as roupas que escolher, verifique se não apresentam defeitos e são de boa qualidade.

5. Lojas de segunda mão ou internet

Em vez de pagar por qualidade e durabilidade, às vezes pagamos apenas pela marca nas roupas ou sapatos. Há muitos lugares que oferecem roupas de segunda mão de excelente qualidade, quase novas e baratas. Além disso, em um brechó você cuida do seu orçamento e ajuda o meio ambiente. Simplesmente para produzir uma calça jeans, são necessários mais de 3.000 litros de água.

Nota: não se confunda com as Lojas Vintage e Usadas. Os primeiros vendem artigos de moda antigos e mais caros, os segundos vendem roupas novas e semi-novas a preços de saldo.

Comprar roupas online é outra opção muito viável para economizar, e onde você pode conseguir pechinchas de verdade. Confira páginas como Mercadolivre, Segundamano, Amazon.

6. Venda as roupas que você não usa para investir em peças novas

Para financiar suas roupas novas, você pode vender as roupas que não usa mais e que estão em bom estado. Uma dica para saber de quais roupas você deve se livrar é se perguntar se as tem usado ultimamente. Se eles estão sentados no fundo do armário há mais de um ano, venda-os.

7. Redesenhe suas roupas

Se você tiver tempo e estiver ao seu alcance, você pode dar aquela calça ou aquela jaqueta que você não usa mais uma cara nova, pois você pode cortá-los e transformá-los em shorts ou coletes casuais, decorá-los com remendos e personalizá-los ao seu estilo.

Qual é a sua estratégia para economizar em roupas? Qual conselho você acha melhor? Você conhece lugares baratos para comprar roupas? Você compra roupas online? Compartilhe a sua opinião conosco.

Imagem de DigestContent por Pixabay